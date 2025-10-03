Colpo di scena ad Affari Tuoi: dopo la vittoria di ieri di 300 mila euro, anche il concorrente di venerdì 3 ottobre 2025 è arrivato fino alla fine con il pacco contenente il montepremi più alto. Scopriamo insieme chi è e come si è volta la puntata.

Affari Tuoi, vinti di nuovo 300 mila euro per il secondo giorno di fila

Puntata speciale di Affari Tuoi quella andata in onda nel pre-serale di Rai1 di venerdì 3 ottobre 2025. Stefano De Martino ha infatti festeggiato il suo compleanno spegnendo anche le candeline insieme all’amico Hebert Ballerina, ormai presenza fissa del programma. Come concorrente è stato selezionato Angelo Russo, proveniente dalla Sardegna che ha giocato insieme alla compagna Giulia.

Il concorrente, un artigiano di Sassari, è arrivato alla fine con tre pacchi: lo 0, i 50 mila e i 300 mila. Una volta aperto lo 0, il Dottore gli ha offerto 150 mila euro ma i due hanno deciso di provare il tutto e per tutto. Alla fine il pacco numero 12 conteneva proprio i 300 mila euro. Una vittoria che è stata accolta con ironia dal conduttore Stefano De Martino che, mani nei capelli, ha salutato tutti dicendo:

“Non è mai successo nella storia di Affari Tuoi due vittorie da 300 mila euro in due giorni. Non so se ci vedremo domani, facciamo un grande applauso ad Angelo e Giulia”.

La vittoria dei 300 mila di Francesca

Nella puntata di ieri, giovedì 2 ottobre, aveva invece giocato Francesca Atorino. La pacchista proveniente dalla Calabria era arrivata sino in fondo, insieme al compagno Pino, con il pacco da 300 mila euro diventando la prima a vincere il montepremi più alto di questa edizione.