Affari tuoi, speciale Lotteria Italia 2026: quando in tv e ospiti vip

Come ogni anno, appuntamento da non perdere con lo speciale di Affari Tuoi dedicato alla Lotteria Italia 2026. Scopriamo insieme quanto si potrà vincere e chi sono gli ospiti della puntata del game show condotto da Stefano De Martino.

Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia 2026: chi sono gli ospiti vip

Il giorno dell’epifania torna la dea bendata con Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia 2026. Durante la puntata saranno infatti svelati i biglietti vincenti, con il primo premio da 5 milioni di euro. Lo speciale andrà in onda martedì 6 gennaio 2026 su Rai1 subito dopo il Tg1, alle ore 20.35 e sarà condotto come sempre da Stefano De Martino.

Ad inizio puntata, durante il collegamento con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ci sarà subito l’estrazione in diretta di un premio speciale del valore di 300mila euro. A giocare insieme al conduttore ci saranno tantissimi ospiti vip per una serata all’insegna del divertimento e della musica.

Saranno presenti infatti Nino Frassica, Francesca Chillemi, Brenda Lodigiani, Claudia Gerini, Noemi, Rocco Hunt, Nicola Savino, Simon & The Stars. Accanto a loro, alcuni amici e protagonisti di altri programmi di Stefano De Martino come Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e Vincenzo De Lucia.

Come si calcolano i premi

La serata inizierà con una partita classica del game show, giocata dal concorrente di una regione d’Italia. Poi sarà dato ampio spazio al gioco legato alla Lotteria, con i cinque biglietti vincenti di prima categoria. Come comunicato dal sito della Lotteria Italia:

“Per scoprire l’importo esatto di tutti i premi di prima categoria della Lotteria Italia 2025 occorrerà attendere la sera del 6 gennaio 2026, data dell’estrazione finale. Solo allora, oltre all’estrazione dei biglietti vincenti, saranno comunicati ufficialmente gli importi definitivi di ciascun premio”.

A determinare tali cifre, è il Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita. Questo organo ha il compito di: