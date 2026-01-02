Vincita record ad Affari Tuoi con Orazio, il concorrente della Campania, che è rimasto con tre pacchi rossi importanti alla fine: 75 mila, 200 mila e 300 mila. Una puntata che ha visto il Dottore offrire cifre molto alte che sono state rifiutate. Scopriamo insieme chi era l’uomo e come è andata la partita.

Affari Tuoi, Orazio vince 75mila euro in gettoni d’oro

Prima vittoria importante del nuovo anno per Affari Tuoi. Nella puntata andata in onda venerdì 2 gennaio 2026, Orazio dalla Campania in coppia con la moglie Gabriella, è arrivato sino alla fine con 75 mila euro e con 300 mila.

Il concorrente aveva il numero 18 che nella smorfia partenopea vuol dire ‘il sangue‘. La coppia ha spiegato che era molto legata a questo numero dato che è la data in cui si sono incontrati la prima volta, la data in cui si sono sposati e il numero del letto di ospedale dove è nato uno dei loro figli. Nell’altro pacco però c’era il numero due dell’Abruzzo, un numero che il loro figlio Matteo gli aveva consigliato, gioca infatti a calcio con la maglia numero 2 e gli aveva detto: ‘Papà porta il 2 alla finale’.

La doppia offerta del Dottore rifiutata due volte

Durante la partita il Dottore, anche attraverso le carte, aveva offerto più volte il cambio. Quando mancavano tre pacchi alla fine, Orazio ha cercato di capire la strategia del Dottore che con tre pacchi rossi (75 mila, 200 mila e 300 mila) aveva offerto 110 mila. I due sono andati avanti e hanno aperto un ultimo pacco che conteneva i 200 mila. A quel punto il Dottore ha offerto 120 mila ma la sua proposta è stata rifiutata.

Purtroppo il pacco numero 18 di Orazio conteneva solo 75 mila euro ma come spiegato da Stefano De Martino a fine puntata:

“Va bene lo stesso, abbiamo giocato e abbiamo vinto. Solo chi non rischia non vince”.