Affari Tuoi non va in onda stasera, venerdì 25 settembre 2026. Chi si collegherà su Rai 1 all’orario abituale non troverà quindi Stefano De Martino e il gioco dei pacchi.
Non si tratta di una sospensione definitiva né di un problema legato al programma: lo stop è dovuto a una variazione del palinsesto di Rai 1 per lasciare spazio alla Nazionale italiana di calcio.
Questa sera, infatti, la rete ammiraglia Rai trasmetterà in diretta Italia-Belgio, incontro valido per la UEFA Nations League 2026/27. La programmazione ufficiale Rai indica l’inizio della trasmissione dedicata alla partita alle 20.30.
Perché Affari Tuoi non va in onda stasera, 25 settembre?
Il motivo è quindi molto semplice: Rai 1 trasmette Italia-Belgio. La sfida rappresenta il primo appuntamento dell’Italia nella nuova edizione della Nations League e anche il primo impegno ufficiale del nuovo ciclo della Nazionale con Roberto Mancini nuovamente commissario tecnico.
La partita si disputa allo Stadio Olimpico di Roma, con calcio d’inizio fissato alle 20.45. RaiPlay conferma la diretta su Rai 1 a partire dalle 20.30, con telecronaca di Alberto Rimedio e commento tecnico di Daniele Adani. Per questo motivo il normale access prime time della rete viene completamente modificato e Affari Tuoi salta la puntata del 25 settembre.
Cosa c’è al posto di Affari Tuoi su Rai 1 stasera
Dopo il TG1 delle 20.00, Rai 1 passerà direttamente alla serata dedicata alla Nazionale.
Il palinsesto ufficiale del 25 settembre prevede:
20.00 – TG1
20.30 – Italia-Belgio
23.35 – TG1 Sera
23.40 – TV7
Non è quindi previsto alcuno spazio per la consueta puntata di Affari Tuoi.
Italia-Belgio, dove vedere la partita stasera
Italia-Belgio sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 e sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay.
Il calcio d’inizio è previsto alle 20.45 di venerdì 25 settembre, mentre il collegamento Rai partirà alle 20.30.