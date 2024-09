Affari Tuoi, Liliana ed Elisabetta vincono 100mila euro

Ancora una vincita ad Affari Tuoi dove le concorrenti sono riuscite a portarsi a casa uno dei montepremi più alti: 100mila euro. Il game show, condotto da Stefano De Martino, ha fatto emozionare per la partita di due sorelle. Scopriamo insieme chi ha giocato e quale pacco avevano.

Affari Tuoi 2024, Liliana e la sorella si portano a casa 100mila euro

Nella puntata di ‘Affari Tuoi‘, andata in onda lunedì 16 settembre 2024 su Rai1, a giocare è stata Liliana. La concorrente, proveniente da Ercolano (e quindi dalla Campania) ha scelto il pacco numero 4. A fare il tifo per lei, Stefano De Martino (anche lui campano) che da subito ha spiegato come quel numero nella smorfia rappresenti il maialino. Liliana ha scelto di giocare con la sorella Elisabetta e ha iniziato la sua partita con sei tiri, eliminando già dalla prima manche i 300 mila euro. Il montepremi più alto era della new entry del Molise, Addolorata, mentre Tony dalla Calabria aveva 75 euro e ha ballato ‘Sesso&Samba‘ al centro dello studio. La prima offerta del Dottore è stata di 27 mila euro ma poi le due sorelle hanno chiamato il pacco della Liguria che conteneva 200 mila euro.

Dopo aver rifiutato il cambio, Liliana è andata avanti e ha rifiutato nuovamente i 27 mila euro. Cifra tritata anche poco dopo quando la giovane di Ercolano ha scelto come carta l’offerta invece del cambio. Cambio rifiutato successivamente dalle sorelle che sono andate anche contro il parere di Lupo che consigliava di cambiare. Mentre per Thanat le concorrenti avevano 100 mila euro. A quattro pacchi dalla fine (20 euro, 10 mila, 50 mila e 100) le due concorrenti hanno chiesto 65 mila ma il Dottore ha proposto la metà, 32.500 euro. La penultima offerta è stata di 40 mila euro, anche questa rifiutata mentre gli ultimi due pacchi rimasti sono stati quello di 20 euro e quello di 100 mila.

CHE BELLO PORCA TROIA CHE BELLO#AffariTuoi pic.twitter.com/8M4o4m2fd2 — Rozzo Cibernetico (@duca86) September 16, 2024

I due pacchi rimasti e la vittoria finale

Le concorrenti hanno chiesto 50 mila euro per andare a casa ma il Dottore ha offerto 27 mila euro che è stato nuovamente rifiutato. Il pacco 17 dell’Umbria conteneva 20 euro mentre il 4 ben 100mila euro che è stato vinto da Liliana ed Elisabetta durante la puntata di Affari Tuoi. Alla fine Stefano De Martino ha abbracciato le due concorrenti che sono scoppiate in lacrime.