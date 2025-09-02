Al via la nuova stagione di Affari Tuoi 2025-2025, il game show dell’access prime time di Raiuno condotto da Stefano De Martino. Dopo il grandissimo successo di pubblico e di ascolti della passata edizione, il celebre gioco dei pacchi torna con alcune importanti novità.

Affari Tuoi 2025-2026, Stefano De Martino da stasera su Rai1

E’ finita l’attesa: da stasera, martedì 2 settembre 2025, tornano Affari Tuoi e Stefano De Martino. Il gioco del pacchi, dopo aver registrato ascolti da record nella passata edizione, torna tutti i giorni nella fascia nell’access prime time di Rai 1. Il game show, prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, appassiona ogni sera milioni di telespettatori. La formula del programma resta sempre la stessa: venti concorrenti in rappresentanza delle venti regioni italiane. In ogni puntata, il Pacchista sorteggiato giocherà con un partner ed insieme dovranno affrontare le insidie del famigerato Dottore per cercare di vincere il montepremi di 300 mila euro custodito in uno dei 20 pacchi. Tra i vari pacchi c’è anche il Pacco Nero, del quale nessuno – nemmeno il Dottore – conosce il contenuto.

Confermato nel meccanismo di gioco anche l’ultima possibilità con la “Regione fortunata“: si tratta di un’altra possibilità offerta ai concorrenti non contenti dell’evoluzione della loro partita di gioco. Attenzione: anche quest’anno Affari Tuoi sarà abbinato alla Lotteria Italia con l’estrazione finale dei biglietti fortunati durante la lunga diretta del 6 gennaio, in occasione della festa dell’Epifania. Accanto a Stefano De Martino ritroveremo anche la mascotte: il cane Gennarino.

Affari Tuoi 2025-2026, casting e come partecipare

Come partecipare ad Affari Tuoi 2025 – 2025? Come comunicato dal sito ufficiale Rai, le candidature per i casting vengono raccolte sono online, tutti i giorni e a qualsiasi ora, collegandosi al portale ufficiale www.giocherai.it, sezione “Giochi in studio”. Gli aspiranti concorrenti devono compilare l’apposito form, allegare una foto recente e fornire i dati richiesti. È importante seguire con attenzione le istruzioni presenti sul sito di Endemol Shine e quelle comunicate durante le puntate.

Durante i casting è prevista una prima valutazione delle domande; a seguire eventuali provini via telefono o videochiamata. Solo gli aspiranti concorrenti che supereranno le prime fasi di casting potranno accedere alla fase finale.

L’appuntamento con Affari Tuoi 2025-2025 è dal lunedì alla domenica dalle 20.30 su Rai1.