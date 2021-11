Quella sganciata da Claudia Mori è una vera e propria notizia “bomba”: suo marito Adriano Celentano starebbe pensando di tornare in Tv con un nuovo progetto per la Rai. La notizia arriva a pochi giorni di distanza dalle dichiarazioni fatte dal Molleggiato su alcuni conduttori tv che lui stesso ha descritto su Instagram come “Responsabili di odio e ignoranti”.

Adriano Celentano è pronto a tornare in Tv sulla Rai: le parole di Claudia Mori

“Qualcosa bolle in pentola, ma Adriano non mi dice niente. È da un anno che lo vedo impegnato e dice sempre che sta mettendo ordine sul computer” – è questa la dichiarazione di Claudia Mori, fatta a margine della presentazione del nuovo album nato dalla collaborazione tra Mina e Celentano dal titolo The Complete Recordings in uscita venerdì 26 novembre.

La Mori ha rivelato che il Molleggiato avrebbe in mente un nuovo progetto per la tv, precisando che si tratta di un’idea che suo marito sta pensando di realizzare sulle reti Rai, molto probabilmente su Rai1, e aggiunge: “Dipende se glielo faranno fare. Anche perché ultimamente qualche censura su di lui c’è stata, in particolare dopo Rockpolitik. Da parte di Adriano l’idea c’è, ma bisogna essere in due per realizzarla. Artista ed editore. Lui sta pensando a tornare in Rai”.

Gli ultimi show in Rai e a Mediaset

Tra gli ultimi show di Adriano Celentano in Rai c’è proprio “Rockpolitik” andato in onda su Rai 1 nel 2005, successivamente sempre per Rai1 Adriano tornò con “La situazione di mia sorella non è buona” nel 2007. Il Molleggiato poi è passato a Mediaset con i progetti “Rock Economy” andato in onda su Canale 5 nel 2012 e successivamente con “Aspettando Adrian” e “Adrian Live – Questa è la storia…” entrambi su Canale 5 nel 2019.

Mina e Adriano Celentano di nuovo insieme per The Complete Recordings

Se per vedere Adriano Celentano in tv dobbiamo attendere che l’idea si materializzi nel vero senso della parola, in alternativa possiamo goderci l’ultimo capolavoro musicale messo a punto dalla coppia d’oro della musica Mina e Celentano. I due tornano ancora una volta a regalarci grandi emozioni con il prosieguo della loro collaborazione iniziata nel 1998 con l’album di inediti MinaCelentano, continuata poi nel 2016 con l’album Le Migliori e ora con l’album The Complete Recordings.

Il cofanetto raduna le registrazioni in studio della coppia, dal 1998 fino all’ultimo inedito, “Niente è andato perso”, scritto da Fabio Ilacqua, pubblicato proprio per l’occasione. Una raccolta di tutte le canzoni registrate insieme dalle due leggende della musica italiana, in uscita a fine novembre e distribuito da Sony Music. Dal 10 dicembre inoltre, sarà pubblicato anche un Box Deluxe con doppio cd e due Picture Disc, oltre a un 45 giri e due versioni in vinile. Il lavoro discografico è accompagnato poi da un libro fotografico con immagini inedite dei due artisti.

Massimiliano Pani e Claudia Mori parlano del sodalizio tra Mina e Celentano

Di questo sodalizio artistico-musicale, che dura ormai da decenni, ne hanno parlato Massimiliano Pani e Claudia Mori. Il figlio di Mina nonché suo produttore dice: “Si vogliono bene da quando sono ragazzi dai tempi delle balere. Entrambi hanno ridisegnato il modo di definire l’artista, ognuno con il suo percorso. La loro forza? Essere contemporanei senza fare nulla per esserlo e una personalità talmente forte da aver influenzato anche il personaggio pubblico”. La moglie del Molleggiato ha aggiunto: “Sono due giocherelloni. Lavorano con tanta leggerezza, ma altrettanta serietà”.