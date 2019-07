Adriano Celentano torna in tv: il Molleggiato è uno dei protagonisti indiscussi della prossima stagione televisiva di Canale 5.

Adriano Celentano: 5 puntate in prima serata su Canale 5

Durante la presentazione ufficiale dei Palinsesti 2019/2020 delle Reti Mediaset per la prossima stagione televisiva, spunta il nome di Adriano Celentano. L’artista sarà protagonista in prima persona di uno show previsto per il prossimo autunno nel prime time con 5 puntate. Titolo della trasmissione: “AdrianO lo show”. Così è stato annunciato durante la presentazione dei palinsesti Mediaset per l’autunno 2019 del 2 luglio 2019 alla quale eravamo presenti anche noi di SuperGuidaTv.

Un ritorno importante quello di Celentano dopo il flop dello scorso anno di Adrian, la graphic novel che dopo un iniziale boom di 6 milioni di spettatori durante la prima puntata ha registrato un disastroso calo a circa 2 milioni. Un flop senza precedenti che ha spinto i vertici Mediaset alla sospensione della serie animata. Non solo, anche lo show del Molleggiato inizialmente previsto è stato posticipato a causa di una serie di eventi: la fuga di Michelle Hunziker, Teo Teocoli e Ambra Angioli, la location affittata e mai utilizzata fino alle assenze di Celentano poi motivate per “motivi di salute”.

Adrian, il flop di Adriano Celentano

Il mega flop di Celentano in prima serata? Erano 50 anni che aspettavo questo momento. Ero sicuro che il programma sarebbe andato male. Adrian ricalca il film “Joan Lui”, degli Anni 80, che fu un grande insuccesso.

Con queste parole Don Backy ha commentato gli ascolti disastrosi della serie animata “Adrian” di Adriano Celentano che non ha convinto quasi nessuno. Nonostante il dissenso dei telespettatori, è innegabile il talento di Adriano Celentano che ancora oggi fa impazzire il pubblico italiano. Basti pensare al pre-show andato in scena poco prima delle puntate di “Adrian” con il Molleggiato protagonista accolto con un boato da parte del pubblico.

Celentano, infatti, entrava in scena poco prima della puntata della serie animata con Natalino Ballassi facendo letteralmente impazzire il pubblico. Un meritatissimo ritorno in prima serata per il Molleggiato che sicuramente saprà sorprenderci come solo lui sa davvero fare.