Adriano Celentano all’alba della fine della 73^ edizione del Festival di Sanremo, dice la sua sulla kermesse canora. Attraverso dei post Instagram, elogia l’operato di Amadeus, bacchetta qualche altro ma conclude un post con una frase sibillina : “Anche stamattina ho letto i giornali, ora è certo, non potrò tornare più in tv”. A cosa si riferisce il Molleggiato? Vediamo di capire meglio.

Adriano Celentano lascia su Instagram un post molto enigmatico: “Non potrò tornare a fare tv”

Adriano Celentano, come moltissimi italiani ha seguito il Festival di Sanremo. Numeri da capogiro in termini di ascolti che farebbero invidia a chiunque, ma in Rai si respira un clima di “caccia alle streghe”, perché pare che alcune dinamiche del Festival non siano piaciute ad una certa area politica del nostro Paese.

Adriano Celentano su Instagram si complimenta con Amadeus ma bacchetta Blanco

“Bravo Amedeo! Anche stavolta hai lasciato il segno! Dopo la gigantesca partenza a razzo col bellissimo discorso di Benigni sulla affascinante sorella del simpatico Mattarella che finalmente non era mai successo ma solo con te poteva succedere di vedere un presidente della repubblica in persona al Festival di Sanremo. Per non parlare poi di quello che resterà l’attimo più sfuggente della storia per la forte emozione scatenata dai tre magnifici Morandi, Albano, Ranieri. E i cantanti, devo dire tutti bravi, ma cosa è successo…? Capisco anche il dramma di non sentire la tua voce in cuffia, forse anch’io mi sarei arrabbiato… però i Fiori… Fortissimo Mengoni!!! Ma la grande novità di quest’anno è Madame per il pezzo e la sua straordinaria interpretazione! Ciao ragazzi della musica. Un saluto particolare anche a quello che vuole stringermi la mano (Rosa Chemical). Bravo Amedeo, devo dire che fatico non poco a immaginare cosa mai ti inventerai l’anno venturo per superarti”.

Insomma, Celentano promuove tutti, ma boccia decisamente il gesto di Blanco di distruggere i fiori di Sanremo. E la frase che scrive nel post successivo del 12 febbraio è piuttosto emblematica:

“Anche stamattina ho letto i giornali, ora è certo, non potrò più tornare in televisione”.

A cosa si riferirà Adriano Celentano?

Potrebbe riferirsi certamente alle critiche mosse da una parte politica in merito a certe situazioni accadute al Festival: “Una riflessione sulla gestione Rai nel suo complesso andrà fatta”.

La replica di Stefano Coletta dopo le polemiche del dopo Sanremo

Stefano Coletta, in conferenza stampa, ha voluto parlare dei dati di questa edizione: “È il Festival più visto dal 1995, l’Italia si è fermata chiediamoci perché”.

Ha poi voluto sottolineare che le polemiche a Sanremo ci sono sempre state:

Tifiamo tutti per portare il miglior prodotto televisivo possibile. Sanremo fa sempre discutere, ma io sento di ribadire per l’ultima volta che il prodotto televisivo che viene costruito nei mesi, nella scelta, nella selezione, è un lavoro che vuole parlare a chi guarda la tv, senza indottrinamento, ma portando il miglior lavoro possibile. Non posso rispondere di ogni gesto che fa un artista in diretta. Allora dovrei dimettermi ogni giorno. Non è civile. Stiamo qui solo a parlare di questo, degli attacchi della politica, non di un festival che sfiora il 70% di share. Non è normale”.

Le risposte di Amadeus

Anche Amadeus ha detto al sua in conferenza stampa:

“Se tutto questo dovesse finire ora?”, risponde Amadeus a una domanda di Franco Tortarolo, “Conserverei per tutta la mia vita il ricordo di quattro anni bellissimi. Certo, i risultati eclatanti ti danno una forza che ti protegge. Se sei un allenatore che vince l’esonero è più difficile anche se non impossibile. Posso dire in coscienza che ho dato del mio meglio e che se ho sbagliato l’ho fatto dando retta solo a me stesso e non a qualcuno che mi ha obbligato a fare qualcosa in cui non credevo”.