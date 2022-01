Adriano Celentano compie oggi 84 anni. “Il Molleggiato”, è nato il 6 gennaio 1938 in via Gluck, resa celebre nel 1966, grazie alla sua canzone “Il ragazzo della via Gluck”. Da sempre protagonista indiscusso della nostra società e della storia televisiva, musicale, e culturale italiana, di lui conosciamo quasi tutto: i suoi film, le sue canzoni, le sue collaborazioni, storico il sodalizio artistico con la grande Mina, e il suo amore per Claudia Mori, sua moglie dal 14 luglio del 1964, sposata alle tre di notte nella chiesa di San Francesco a Grosseto, e dalla quale ha avuto i tre figli: Rosita, Giacomo e Rosalinda.

Adriano Celentano 84 anni oggi: buon compleanno

Celebrare la vita di Adriano Celentano senza dimenticare qualche aneddoto importante è un’operazione ardua. Successi discografici, amori, film, show televisivi e polemiche su temi importanti, caratterizzano da sempre la vita del cantautore.

Le origini e perchè lo chiamano “Il Molleggiato“

Figlio di genitori entrambi pugliesi, più precisamente di Foggia, emigrati al nord per cercare lavoro, prima in Piemonte poi in Lombardia, Adriano è il quinto e ultimo figlio della famiglia. Prende il nome della piccola Adriana, sua sorella, morta di leucemia 4 anni prima della sua nascita all’età di 9 anni. Oltre a loro, i genitori hanno avuto anche Rosa, Alessandro e Maria. Dopo le elementari, Adriano lascia la scuola, cimentandosi in diverse professioni, fra queste quella di orologiaio.

Celentano viene soprannominato il “Il Molleggiato” per il suo modo di ballare, in maniera “elastica” e appunto “molleggiata”. Grande tifoso dell’Inter ed amico dell’ex presidente Massimo Moratti.

Adriano Celentano e l’ingresso del Rock nella sua vita

Celentano si avvicina ben presto alla musica, in particolare al rock and roll. In Italia, il rock & roll sbarca il 18 maggio 1957, quando al Palazzo del Ghiaccio di Via Piranesi, si tiene il primo Festival del Rock & Roll con la partecipazione dei Rock Boys di Adriano Celentano, che vincono la kermesse. Negli anni Celentano ha reso la musica il suo lavoro, divenendo l’artista che oggi tutti conosciamo. La lista dei suoi brani è davvero molto ricca e i suoi concerti hanno sempre riscosso molto successo. Celentano ha venduto oltre 200 milioni di dischi.

Vita privata, amori e fondazione del celebre “Clan Celentano”

Nel 1958, Adriano Celentano conosce la commessa di una profumeria di Milano, Milena Cantù, con lei al suo fianco fonda nel 1961 il celebre “Clan Celentano”, la casa discografica di sua proprietà. Due anni dopo, sul set del film “Uno strano tipo” il cantautore incontra Claudia Mori e se ne innamora, sposandosi segretamente nel 1964, mentre era ancora fidanzato con Milena Cantù. La relazione con quest’ultima si concluderà solamente in seguito. Dal matrimonio con Claudia Mori nascono tre figli: Rosita, Giacomo e Rosalinda. Adriano e la sua famiglia vivono in una bellissima villa a Campesone di Galbiate, in Brianza che si affaccia sul magnifico lago Lario.

All’inizio degli anni ’80, Adriano e Claudia vivono un periodo di crisi e per qualche anno i due si separano. Proprio in questo periodo, Adriano avrebbe vissuto una presunta relazione con Ornella Muti conosciuta sul set de “Il bisbetico domato”. La relazione fu confermata poi nel 2014 su Il Fatto Quotidiano dalla stessa Ornella Muti. Celentano è lo zio di Gino Santercole e della ballerina e insegnante di danza Alessandra Celentano, figlia di suo fratello Alessandro. Alessandra è nota al grande pubblico per essere insegnate di danza presso la scuola di Amici di Maria De Filippi.

Adriano Celentano e la rivoluzione Rock di una tv lenta

In tv Adriano Celentano non è stato protagonista solo di film di successo, negli anni ci ha abituato a un tipo di televisione diversa, portando sul piccolo schermo grandi show musicali che hanno acceso un faro su tematiche importanti, spesso dividendo il pubblico e la classe politica italiana. Dalla Rai a Mediaset gli show all’Arena di Verona o nei teatri, sono sempre stati appuntamenti importanti per il pubblico televisivo. Criticato e amato Adriano è da sempre un grande comunicatore, che ha reso celebri anche i suoi silenzi sul palcoscenico.

Negli ultimi anni Adriano è diventato anche molto social, ed è proprio tramite i sociale che parla al suo pubblico non rinunciando a qualche attacco a politi e conduttori tv. Ultimo in ondine cronologico il suo attacco ad alcuni conduttori tv descritti dal Molleggiato come “Responsabili di odio e ignoranti”. Questo attacco nasce sicuramente dalla sua voglia di una tv senza filtri e senza inganni, proprio per questo sono diversi anni, come ha raccontato sua moglie Claudia, che Celentano è pronto a tornare in tv con uno show sulla Rai.

I nostri auguri

Siamo certi che se non ci fosse stato Adriano Celentano ci saremmo persi delle grandi parentesi di vita della nostra società. Quello che auguriamo al grande Adriano Celentano è di festeggiare questi 84 anni di vita nella migliore maniera possibile, circondato dall’amore dei suoi cari e dall’affetto del suo pubblico, con la promessa di ritornare presto sugli schermi televisivi per ricordarci quanto la tv italiana può essere ancora oggi un contenitore di bellezza, cultura, arte e perchè no qualche sana riflessione. Un tv più rock che lenta.