Dopo l’attacco a Carlo Freccero e alla Rai, Adriana Volpe torna a parlare ancora una volta di Giancarlo Magalli. La showgirl, va detto, è una che non le manda a dire così dalle pagine del settimanale Chi ha espresso tutto il suo dissenso per la gestione Rai dei prossimi palinsesti e sull’ex collega ha detto: “ha perseverato a denigrarmi non appena ha potuto”

Adriana Volpe sulla Rai: “se denunci, si corre il rischio di essere allontanati”

Sono passati solo pochi giorni dal lungo sfogo di Adriana Volpe condiviso su Instagram; un lunghissimo messaggio in cui ha espresso tutto il suo dissenso verso il comportamento del direttore di Rai2 Carlo Freccero “colpevole” di aver chiuso il programma “Mezzogiorno in Famiglia”. La conduttrice e showgirl ha sottolineato il flop di ascolti di alcune trasmissioni di Rai2: da “Rita Pavone racconta Woodstock” fino a “Realiti – Siamo tutti protagonisti”. Non solo, la Volpe ha parlato di una Rai2 oramai in ginocchio a causa di ascolti disastrosi e insoddisfacenti.

Sta di fatto che le parole della conduttrice contro l’azienda di Viale Mazzini sembrerebbero non aver sortito l’effetto desiderato, anzi tutt’altro visto che la Rai le ha inviato una lettera di richiamo. A raccontarlo è stata la stessa Volpe durante un’intervista rilasciata al settimanale Chi:

La cosa che più mi ha ferita è che quando ho provato a denunciare quello che stava accadendo, come risposta ho ricevuto una lettera di richiamo, con invito ad abbassare i toni e a evitare di parlare con la stampa.

La conduttrice ha parlato anche del suo futuro in Rai che al momento è alquanto precario:

Se quest’anno non dovessi più lavorare, che messaggio darà la Rai ai suoi dipendenti e all’opinione pubblica? Guardando la mia storia si capisce perfettamente che, se denunci, si corre il rischio di essere allontanati e, infine, lasciati a casa”.

Adriana Volpe e Magali: “mi ha dato della millantatrice”

Durante l’intervista pubblicata dal settimanale di Alfonso Signorini, Adriana Volpe è tornata a parlare anche di Giancarlo Magalli per via dello scontro avvenuto in diretta a I Fatti Vostri finito in tribunale. Dalle pagine di “Chi” la Volpe è tornata sulla vicenda dichiarando:

Per quasi due anni, mi ha dato della millantatrice, raccontando in giro che non lo avevo mai querelato. Ha perseverato a denigrarmi non appena ha potuto. Basti pensare a quando, ospite da Massimo Giletti su La 7, riferendosi a me ha detto: ‘Non parlo con le bestie’.

Resta da capire se Adriana Volpe sarà o meno presente nei prossimi Palinsesti Rai 2019/2020. Non resta che attendere il prossimo 9 luglio, data di presentazione della prossima stagione televisiva dell’azienda di Viale Mazzini.