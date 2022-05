Adriana Volpe è stata una delle personalità più fotografate in occasione dell’edizione estiva del Tennis and Friends svoltasi al Foro Italico in occasione degli internazionali d’Italia. Noi di SuperguidaTV l’abbiamo intervistata in esclusiva chiedendola cosa la spinge a partecipare a questo tipo di eventi.

Adriana Volpe, intervista

“Questo è un appuntamento importante è ormai conosciuto da tutti i romani, si può venire agli internazionali di tennis e fare prevenzione. Ci sono molti stand con dei medici che possono fare controlli cardiologici, medici nutrizionisti, insomma lo sport si fonde sulla prevenzione e dobbiamo ringraziare il dottor Meneschincheri che ha creduto tanti anni fa in questo”

Adriana Volpe a sorpresa non è scesa in campo a causa di un piccolo problema fisico, ma nulla di preoccupante per la conduttrice ed opinionista televisiva: “Ad Ottobre scenderò in campo anche io nel tennis and friends, ora ho un piccolo problema al polpaccio per cui non me la sentivo di giocare, vedo colleghi bravissimi che stanno giocando”.

Non potevamo non chiederle qualcosa sull’addio ormai ufficiale di Sonia Bruganelli al Grande Fratello VIP in vista della prossima edizione:

“Credo che lei abbia vissuto questa esperienza del grande fratello come una parentesi nella sua carriera professionale, il suo obiettivo non è essere opinionista perché lo fa magnificamente sui suoi social. Si è voluta divertire prendendosi una pausa con un’esperienza molto bella, ma è un’imprenditrice. Lei è una potenza dietro le quinte, credo che abbia il piacere di tornare a fare quello che sa fare bene”.