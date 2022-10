Proprio in queste ore la bella Adriana Volpe ha rilasciato un comunicato stampa tramite Instagram chiedendo chiarezza rispetto ai fatti che la coinvolgono con l’ex marito Roberto Parli. Chiede altresì, rispetto per il bene di sua figlia che rimane comunque una minore. Ma vediamo di capire meglio cosa sta succedendo all’ex opinionista del Grande Fratello Vip.

Adriana Vope rompe il silenzio su Instagram

Come molti di voi sanno la bella Adriana si è separata dal marito Roberto Parli. Un matrimonio felice il loro, coronato dalla nascita della piccola Giselle. Ma come succede a molte coppie l’amore finisce e in questi casi la cosa migliore è lasciarsi. Tuttavia, quando iniziano accuse reciproche e quando ci si inizia a fare la guerra, la situazione prende una piega spiacevole soprattutto per i figli che sono costretti a vivere il malessere dei genitori che diventa pure il loro.

A questo ci si aggiunge anche un comportamento sbagliato di certa stampa che riporta notizie false che non corrispondono a realtà così come ci tiene a puntualizzare la stessa Volpe che attraverso Instagram rende noto:

“È il mio primo e ultimo comunicato che faccio. Vi chiedo di rispettare una situazione molto delicata e grave perché è in atto un procedimento penale per maltrattamenti. Siete difronte ad un codice rosso con una minore che oggi ha solo 11 anni. Mia figlia merita e DEVE ESSERE RISPETTATA. Ho fatto tanto per tutelare in questi anni mia figlia e la mia vita privata, NON HO MAI RILASCIATO INTERVISTE su quello che abbiamo vissuto ed oggi trovo articoli con miei virgolettati come se avessi parlato con i giornalisti. Cosa mai fatta!

Umanamente trovo raccapricciante che si estrapolino delle mie dichiarazioni rilasciate in una aula di un tribunale. E aggiungo prima di ribattere dichiarazioni di avvocati probabilmente solo in cerca di visibilità controllate la veridicità di quello che riportate perché si tratta di una minore. SOLO CHI NON È IN GRADO DI DIFENDERSI NELLE AULE USA I GIORNALI!”

La Dolcissima Adriana appare piuttosto provata e amareggiata nell’esposizione di questo comunicato e umanamente dobbiamo starle vicino e rispettare la sua volontà. L’ex gieffina continua il lungo sfogo aggiungendo:

“Leggo l’ultima dichiarazione dove mi si accusa così: “registrava le conversazioni tra il padre e la figlia” come se fosse un’oscenità!

Certo che ho registrato, e credetemi non è una cosa che si fa a cuor leggero, l’ho fatto per proteggere la mia piccola perché quando si denuncia bisogna portare le prove dei gravi maltrattamenti che vengono subiti. Questo messaggio voglio che arrivi a tutte le donne che hanno subito violenza: non bisogna ne vergognarsi e ne pensare che sia un illecito se registrate per portare delle prove.

In un anno e mezzo da marzo 2020 a settembre 2021 per la condotta violenta del mio ex marito è stata chiamata la polizia per tre volte, la prima volta sono stata costretta io dagli eventi, la seconda e la terza volta la polizia è stata chiamata dai familiari del mio ex marito. E questo credo possa far capire la gravità di quello che abbiamo vissuto.

Chiedo solo di tutelare mia figlia che ripeto è una minore e rispettare le istituzioni che hanno preso provvedimenti per proteggerci da una situazione molto critica. Basta con menzogne che sono al limite della calunnia. La verità è nelle aule dei tribunali e potrete avvalervi del buon diritto di cronaca alla sentenza. Ora vi prego RISPETTATECI CON UN DECOROSO SILENZIO”.

Cara Adriana, la redazione di SuperGuidatv ti è vicina: redazione per altro che non ha mai scritto né riportato la difficile situazione familiare tra te e il tuo ex marito.

Il video con le parole di Adriana: