Adriana Volpe contro la Rai. La showgirl e conduttrice televisiva dopo la chiusura di “Mezzogiorno in Famiglia”, programma di punta della mattina di Rai2, ha fatto un punto della situazione analizzando gli ascolti di alcuni programmi televisivi.

Adriana Volpe: “Mezzogiorno in famiglia l’unico programma che ha registrato record di ascolti”

Adriana Volpe non ha preso bene (giustamente) la cancellazione dai palinsesti di Rai2 del programma “Mezzogiorno in Famiglia”, così ha pensato bene di esprimere tutta la sua delusione con un lunghissimo post pubblicato su Instagram e Facebook. La conduttrice ha preso spunto da alcuni dati di ascolti flop di diversi programmi trasmessi sulla rete diretta da Carlo Freccero per lanciare una vera e propria frecciata all’azienda di Viale Mazzini. Ecco cosa ha scritto.

“Ditemi che questi dati non sono veri: su Rai2 ieri il concerto di Guè Pequeno ha registrato 1,61% di share, il debutto di Realiti in prima serata 2,46%, spostato poi in seconda serata 3,7% di share (evito di ricordare Popolo Sovrano…)”

ha scritto la Volpe che ha poi sottolineato a gran voce:

Prendo atto che “Mezzogiorno in famiglia”, l’unico programma che ha registrato sempre record di ascolti (12% di share) è stato chiuso!

Adriana Volpe contro i compensi di Enrico Lucci

Non solo, Adriana Volpe è tornata a parlare anche dei compensi di alcuni colleghi della Rai tirando in ballo il nome di Enrico Lucci, recentemente tornato in prima serata con “Realiti – siamo tutti protagonisti” e poi retrocesso in seconda serata su Rai2.

Ditemi che non è vero che Lucci per 6 puntate di Realiti, come ho letto su vari articoli, prende 500.000 euro perché se veramente fosse così, in proporzione Fazio prende poco. Mi fate capire perché si chiude una produzione interna Rai e si prevedono produzioni esterne? Questa è la Rai del cambiamento? Forse è meglio stare in silenzio …altrimenti si perde il posto di lavoro

ha tuonato la Volpe che, senza mezzi termini ha attaccato non solo l’azienda di Viale Mazzini, ma un intero sistema. Va segnalato che il post della Volpe ha ricevuto un like importante. Si tratta di quello di Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore, che quest’anno si è vista “scippata” il ruolo di primadonna a Made in Sud.