Adriana Volpe sarà ospite nella prossima puntata di Verissimo, in onda domani pomeriggio su Canale 5. Silvia Toffanin accoglierà nel suo salotto l’ex conduttrice de I Fatti vostri. Adriana racconterà del suo rapporto molto particolare e contrastato con Giancarlo Magalli.

Adriana Volpe a Verissimo: la verità su Magalli

Domani pomeriggio andrà in onda la seconda puntata di Verissimo. In studio ci saranno molti ospiti (QUI LE ANTICIPAZIONI). Tra questi figura anche Adriana Volpe, ex conduttrice su Rai Due de I fatti vostri. La donna, intervistata da Silvia Toffanin, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Giancarlo Magalli:

Sono cresciuta guardando Magalli in tv e pensavo fosse una persona meravigliosa con cui lavorare. In realtà la mia esperienza non ha cavalcato quell’onda. Io non gli sono mai stata simpatica, ma il rispetto credo sia dovuto a tutti. Abbiamo lavorato insieme per sette, otto anni. Sono la collega che è durata più anni accanto a lui, ma dal terzo anno in poi tentava sempre di cambiare il team. Soffriva il fatto di dover condividere gli spazi

La conduttrice ha aggiunto poi di essere preoccupato per la figlia: “Queste parole feriscono me, mio marito e anche mia figlia, che tra qualche anno navigherà da sola su internet e potrà rileggere chiedendosi: perchè? Queste frasi da una persona intelligente come Magalli non te le aspetti“.

Adriana Volpe parla del suo futuro a Verissimo

Durante l’intervista rilasciata a Verissimo, Adriana Volpe ha raccontato di aver ricevuto molte proposte:

In questi vent’anni ho avuto l’opportunità di fare il mio cammino professionale accanto a persone come Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci che mi hanno insegnato questo lavoro, per cui sono serena. Mi hanno contattato in tanti e sono pronta per provare un nuovo cammino.

La conduttrice, dunque, è pronta per voltare pagina dopo la brutta parentesi vissuta a I fatti vostri. La donna dovrà necessariamente mettere il passato alle spalle.