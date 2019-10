Adriano Celentano ci riprova. La rete del Biscione concede una seconda possibilità al Molleggiato e al suo show “Adrian” dopo gli ascolti deludenti dell’esordio. Celentano, però, ha rivoluzionato il format, accostando al cartoon anche la sua presenza e quella di ospiti molto illustri. I nomi già annunciati sono quelli di: Carlo Conti, Paolo Bonolis e Maria De Filippi, ma ne sono in arrivo molti altri ancora. In anteprima siamo in grado di annunciarvi che sul palco di Adrian ci sarà anche Checco Zalone.

Adrian ospiti, arriva Checco Zalone

La redazione di Super Guida Tv è in grado di annunciarvi in anteprima uno degli ospiti di Adrian, lo show di Celentano. Il Molleggiato ha convocato sul palco anche il re della comicità, il pugliese Checco Zalone. Il cantautore punta sull’attore re degli incassi per risollevare i punti di share e far ricredere i telespettatori. Tra le tante imitazioni dell’ex comico di Zelig spicca proprio quella di Adriano Celentano. I due, quasi sicuramente, si esibiranno sul palco di Adrian e offriranno un grosso spettacolo sia per il pubblico presente in sala che per i telespettatori di Canale 5.

A Zalone, inoltre, dobbiamo aggiungere gli ospiti già annunciati, come la De Filippi, Bonolis, Carlo Conti, Ligabue e Mentana. Un cast ricco di personaggi illustri e questa volta il Molleggiato non può assolutamente sbagliare.

Adrian, quando va in onda la prima puntata

Quando andrà in onda la prima puntata di Adrian? Come vi abbiamo svelato in anteprima in un recente articolo, la data d’inizio dello show di Celentano è giovedì 7 novembre 2019.

Lo show questa volta vedrà protagonista Adriano in prima persona (e non solo il cartone animato) oltre a tantissimi ospiti. Il Molleggiato si esibirà sul palco accompagno dall’orchestra diretta dal maestro Pio Zanotti. A seguire andranno in onda anche i cinque episodi inediti di “Adrian“, il cartoon che ha fatto tanto discutere.