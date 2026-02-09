Patrizia De Blanck si è spenta oggi, lasciando un vuoto nel mondo dello spettacolo e tra chi l’ha seguita con affetto negli anni. A comunicare la notizia è stata la figlia Giada, che ha condiviso il suo dolore con un lungo messaggio pubblicato su Instagram. Negli ultimi tempi Patrizia era riuscita a conquistare una nuova popolarità grazie alla televisione. Il grande pubblico l’aveva riscoperta come volto amatissimo del piccolo schermo. Indimenticabile, per molti, resta la sua partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2020. Con il suo carattere pungente e la sua ironia tagliente, non passava mai inosservata. Sempre sopra le righe, ma autentica, aveva saputo rompere le convenzioni. Aveva reso la sua storia personale un ponte verso gli altri. Trasformando notorietà e lignaggio in vicinanza umana, era diventata un simbolo di spontaneità e affetto.

Addio a Patrizia De Blanck: il ricordo di Matilde Brandi, Stefania Orlando, Guenda Goria, la Marchesa d’Aragona e Antonio Zequila

Noi di SuperGuida TV abbiamo raccolto in esclusiva i ricordi di chi ha condiviso con lei l’esperienza nella casa del Grande Fratello. Tra questi Matilde Brandi che ha dichiarato: “Ho avuto il piacere di trascorrere due mesi con lei al Grande Fratello Vip. Lei si fidava molto di me, non si faceva toccare da nessuno soprattutto i capelli. Io la pettinavo e stavamo sempre vicine. Mi piaceva il suo carattere forte e senza peli sulla lingua diceva sempre la verità che spesso non a tutti piace. Mi piaceva e le piacevo. Grande donna”.

Anche Stefania Orlando con cui Patrizia ha avuto nella casa degli scontri ha speso per lei bellissime parole: “Nonostante abbiamo avuto qualche divergenza all’interno della casa che non abbiamo mai risolto riconosco che era una donna straordinaria. Ha avuto una vita intensa e tante esperienze interessanti che ogni tanto raccontava. Una donna di carattere, non sempre facile, per certi versi fuori dalle convenzioni, e per questo l’ammiravo. Ho mandato le mie condoglianze a Giada, erano molto unite e certamente per lei la mancanza della mamma è un fortissimo dolore”.

A ricordarla anche Guenda Goria: “E’ un’amica vera, sincera. Ascoltare le sue avventure era come leggere dei romanzi interessanti. Ha avuto una vita pazzesca, vissuta fino in fondo con grande onestà intellettuale. Era una donna libera, ci sentivamo spesso, era contenta del mio matrimonio, del bimbo ed era affettuosa nonostante sembrava avesse un carattere burbero. Mi dava consigli nelle notti che abbiamo passato insieme nella casa, facevamo delle gran belle chiacchierate notturne. Mi diceva di affrontare la vita con onestà, coraggio e libertà. Sono molto addolorata. Il mio abbraccio va a Giada, persona dolcissima con cui aveva un rapporto simbiotico”.

Tra gli episodi rimasti impressi nella memoria del pubblico c’è senza dubbio lo scontro accesissimo che la vide protagonista con la Marchesa del Secco d’Aragona. Una discussione dai toni duri che infiammò la casa e catalizzò l’attenzione degli spettatori. La Marchesa Del Secco D’Aragona l’ha ricordata così: “Conobbi Patrizia negli nei primissimi anni 90, fu proprio la mia amica del cuore Marina Ripa di Meana a presentarmela. Ci siamo incontrate parecchie volte sia in TV o Radio, o a casa di Marina, in Prati, che durante varie feste ed eventi mondani a Roma. È sempre stata molto simpatica e cordiale nei miei confronti e mi stupìi moltissimo dei suoi “siparietti televisivi” così distanti dai comportamenti affettuosi e deliziosi che aveva da sempre avuto nei miei confronti. Ricordo che una sera venimmo invitate al compleanno di Bebbe Convertini a “la Villa” e sedevamo allo stesso tavolo, io Patrizia e le nostre figlie Ludovica e Giada, ci divertimmo tantissimo ed è questo il mio ricordo, che porterò per sempre nel cuore”.

Antonio Zequila, suo amico da tempo, ha affidato il suo ricordo: “Stamattina quando mi hanno comunicato la notizia sono rimasto scioccato. Non la sentivo da un po’ di tempo ma non immaginavo che fosse malata. Ho saputo che ha avuto una leucemia fulminante negli ultimi due mesi. Patrizia era una donna del popolo, piaceva perché era l’antitesi tra la donna ricca di famiglia e la sua semplicità, la sua genuinità che veniva fuori anche dagli epiteti che rivolgeva in tv alle persone. Nella vita mi ha anche aiutato in un periodo in cui avevo dei problemi. Lei ha chiamato un’agenzia importante per farmi rappresentare e questa cosa non è da tutti. Era una persona perbene, simpatica, mi dispiace davvero molto”.