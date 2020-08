Franca Valeri è morta. Con un vero e proprio colpo di scena, a distanza di pochissimi giorni dal suo 100esimo compleanno, l’attrice e sceneggiatrice ha deciso di sorprendere ancora una volta tutti.

Franca Valeri è morta a 100 anni

Lutto nel mondo dello spettacolo e dell’arte per la morte a 100 anni di Franca Valeri. L’attrice, sceneggiatrice e drammaturga di teatro e di cinema conosciuta dal grande pubblico anche per la sua carriera di interprete caratterista ci ha lasciati con un vero e proprio colpo di teatro.

Lo scorso 31 luglio, infatti, la “signorina snob” aveva festeggiato il suo 100 esimo compleanno in compagnia della famiglia rilasciando anche un’esclusiva intervista al Corriere della Sera parlando della sua vita e della carriera. Parlando proprio di compleanni l’attrice dichiarò:

Mio nonno Giulio che mi porta una torta. Ma io detestavo le torte. Continuavano a regalarmi dolci che non mi piacevano. Nonna Francesca invece mi regalava le bambole. Ma non mi piacevano neppure le bambole. Le chiudevo tutte in un cassettone.

Franca Valeri 100 anni di età tra cinema e tv

Il momento più brutto della sua vita però è stato quando il padre scopre su un giornale la partenza delle leggi razziali fasciste in Italia. “Papà era ebreo. Ricordo quando lesse sul giornale la notizia delle leggi razziali e pianse. Fu il momento più brutto della mia vita” ha raccontato la Valeri che per realizzare il suo sogno di diventare attrice è andata contro tutto e tutti. “Papà era contrario. Sperava che passassi la vita a dipingere” rivela l’attrice che, nonostante il parere contrario del padre, parte per Roma cambiando anche il cognome. A Roma incontra Vittorio Caprioli che diventerà poco dopo suo marito.

Il resto è storia: Franca Valeri è stata, è e rimarrà un’artista unica ed insostituibile nel panorama italiano. Con il suo talento ha saputo farsi apprezzare e conoscere in tutti i settori: dal cinema alla radio, dalla televisione al teatro condividendo il palcoscenico con grandissimi artisti del calibro di Totò, Alberto Sordi, Giorgio Strehler, Monicelli, Federico Fellini e Vittorio De Sica. Tra tutti però l’attrice aveva condiviso un ricordo speciale su Vittorio De Sica “era l’amico più caro“.