Ha lottato contro una terribile malattia, il tumore al pancreas, lo stesso che aveva colpito Eleonora Giorgi, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Enrica Bonaccorti, la conduttrice tv dallo stile discreto ed elegante, aveva condiviso in questi mesi anche il suo percorso di cure con il pubblico e lo aveva fatto senza autocommiserazione. Il racconto mediatico scelto da Enrica Bonaccorti per aggiornare sul proprio percorso clinico è stato spesso affidato al talk Verissimo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. L’ultima ospitata risale però al 21 febbraio scorso quando era stata ospite de “La volta buona” insieme ad Antonella Elia e Yvonne Scio. In quell’occasione, aveva ripercorso gli anni de “Non è la Rai” di cui era stata la prima conduttrice negli anni 90.

Addio a Enrica Bonaccorti: il ricordo di Laura Freddi, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi

Noi di SuperGuida TV in queste ore abbiamo raccolto in esclusiva i ricordi di alcune ex ragazze di “Non è al Rai”. Tra loro Laura Freddi che ha ricordato come fosse stata proprio la Bonaccorti a tirare fuori una certa somiglianza tra lei e Kim Basinger: “Appena ho sentito la notizia sono rimasta incredula. Perché ultimamente l’avevo vista da Caterina Balivo e mi sembrava più tranquilla, più serena, come se fosse… non dico migliorata, perché sappiamo che quei mali purtroppo non lasciano scampo. Però mi era sembrata un po’ più serena e, ti dico la verità, questa cosa mi aveva riempito il cuore di speranza. Le avevo anche scritto poco tempo fa per dirle: “Dai Enrica, sei una donna forte, sei coraggiosa, vedrai che andrà tutto bene”.

Insomma, frasi purtroppo un po’ di circostanza”. Poi ha aggiunto: “Io però a Enrica Bonaccorti devo tanto. Non dico tutto, ma praticamente tutto. Quando ho fatto quei due anni di Non è la Rai con lei, fu proprio lei a farmi uscire dal gruppo e a farmi emergere. Con la sua scaltrezza e il suo modo di vedere sempre avanti rispetto a tutti disse: “Abbiamo tra le ragazze la big band singer italiana”. Credo che quella cosa sia stata, per me, l’inizio di tutto. Al di là del fatto che c’erano Irene Ghergo e Gianni Boncompagni, che curavano in modo particolare le ragazze, cioè quelle che venivano fatte emergere di più nel programma”.

Laura ha ricordato i consigli che Enrica le aveva dato: “Diceva sempre che dovevo essere coraggiosa, che non dovevo curarmi del giudizio degli altri. Quando ero più giovane, infatti, ero una di quelle persone che dava molto peso al giudizio altrui: sentivo sempre il bisogno di dimostrare la mia intelligenza, di affermare la mia indipendenza. Lei mi ha dato tantissimi consigli. Per me è stata un’amica, ma anche un po’ una mamma, non so come dire. Una figura materna, sì. Io ho sempre visto in Enrica Bonaccorti proprio questo: una figura materna. Con noi era eccezionale. Si accorgeva della nostra tristezza, della nostra felicità, dei nostri umori. Era molto attenta a tutte. All’inizio eravamo meno, poi siamo diventate una sessantina di ragazze, quando c’erano anche Yvonne Sciò e Antonella Elia. Ma lei conosceva i nomi di tutte, si interessava ai nostri problemi, si preoccupava per ognuna di noi. Era davvero una seconda mamma. Aveva una grande simpatia, una grande intraprendenza ed era anche una donna di grande cultura. Credo che abbia pagato un prezzo troppo alto anche a livello professionale, perché meritava molto di più. Era una donna con un’intelligenza e una cultura straordinarie, e avrebbe dovuto avere ancora più spazio. Sapeva comunicare in un modo incredibile. Oggi ho il cuore a pezzi. Non riesco ancora a crederci. Però, se questo è stato il momento giusto per lei, forse è stato meglio così: questi mali portano tanta sofferenza. Forse se n’è andata nel momento in cui doveva succedere, risparmiandosi tanta sofferenza. Questa è la cosa più importante. Ma al di là di tutto, io oggi perdo un altro pezzetto di cuore. Sarò molto triste, ma la porterò sempre con me”.

Anche Pamela Petrarolo ha voluto esprimere il suo cordoglio per la scomparsa di Enrica. Con la voce rotta dal pianto, ha detto: “Oggi è una giornata davvero triste, ho pensato che lei potesse riuscire a superare questo male terribile. Avendola vista ospite in vari programmi televisivi mi faceva ben sperare che stesse un po’ meglio. Sono davvero dispiaciuta. Ho debuttato con lei che ero una ragazzina ed è sempre stata una donna generosa, non si è mai risparmiata, ha sempre dato consigli come fosse una mamma. L’ho sentita spesso, ci siamo incontrate in varie occasioni e ha sempre parlato benissimo di me, mi ha fatto sempre tanti complimenti. Quando rilasciava delle interviste era straordinaria, mi diceva che mi voleva tanto bene. Mi diceva che ero una ragazzina talentuosa e mi augurava di realizzare i miei sogni. Siamo state sempre molto complici, anche con gli sguardi, l’ho amata tantissimo”.

Ilaria Galassi ha commentato ai nostri microfoni: “Aver lavorato con Enrica negli anni 90 è stato un privilegio. Porterò sempre con me il ricordo della sua gentilezza, della sua professionalità. Resterà sempre nel mio cuore”.

Tra le ex di Non è la Rai anche Eleonora Cecere ha ricordato Enrica Bonaccorti: “E’ un grandissimo dispiacere. Con Enrica avevo un rapporto speciale. Anche dopo Non è la Rai abbiamo continuato a sentirci e a vederci, lei è stata madrina di un mio spettacolo teatrale, mi ha sempre voluto tanto bene. Ero un po’ la sua figlioccia a Non è la Rai e lo ha dimostrato quando sono uscita dalla casa del Grande Fratello. A Verissimo in collegamento telefonico ha speso delle parole bellissime per me. Stamattina sono rimasta senza parole e per me se ne va un grande punto di riferimento. Era una grande donna e resterà una grande donna”.