Oggi si sono svolti i funerali di Adamo Dionisi, noto attore romano scomparso il 20 ottobre 2024 all’età di 59 anni. Dionisi, celebre per il suo ruolo di Manfredi Anacleti nella serie Suburra, è stato salutato da numerosi colleghi attori e registi che si sono riuniti per l’ultimo addio. Tra i presenti si sono distinti volti noti del cinema italiano, che hanno reso omaggio a un artista dalla carriera segnata da grandi interpretazioni e da un passato burrascoso, che ha saputo trasformare in forza per il suo percorso artistico.

Funerali dell’attore Adamo Dionisi, l’addio di attori e registi

Tra i partecipanti ai funerali, si sono distinti volti noti come Sergio e Pietro Castellitto, Valerio Mastandrea, Alessandro Borghi e Mirko Frezza, affiancati da personalità politiche come Massimiliano Smeriglio, assessore alla Cultura di Roma, e Amedeo Ciaccheri, presidente dell’VIII Municipio. L’uscita del feretro è stata accompagnata da cori da stadio e canti della Curva Nord, in una celebrazione che ha visto la partecipazione di centinaia di persone.

Adamo Dionisi, ex capo ultrà della Lazio, aveva scoperto la recitazione durante la sua permanenza nel carcere di Rebibbia, dove era stato incarcerato nel 2001 per reati legati alla droga. Dopo la sua scarcerazione, ha continuato la sua carriera teatrale, portando la sua arte anche nelle periferie di Roma. Tra i suoi lavori più importanti si ricordano partecipazioni in film come Chi nasce tondo…, Scialla, Good Morning Aman, Tutti i santi giorni e La Trattativa. Nel 2014, il regista Abel Ferrara lo ha scelto per interpretare una guida napoletana nel film biografico Pasolini.

L’anno successivo, Adamo Dionisi raggiunse la fama con il film Suburra diretto da Stefano Sollima, seguito dall’omonima serie televisiva prodotta da Netflix, iniziata nel 2017. Dionisi interpretava Manfredi Anacleti, descritto nel trailer come lo “zingaro più felice di Roma”, pronto a dispensare semplici consigli su come godersi la vita, a partire dalla prima regola: prendere sempre ciò che si desidera. Nello stesso anno, Dionisi tornò sul grande schermo con Brutti e Cattivi.

Nel 2018, partecipò al film Dogman di Matteo Garrone, mentre nel 2020 fu uno dei protagonisti del thriller The Shift, ambientato interamente all’interno di un’ambulanza. Successivamente, recitò in Morrison (2021), Enea di Pietro Castellitto (2023) e Martedì e Venerdì (2024). In televisione, è apparso nella serie Rocco Schiavone e nel cortometraggio Marcello di Maurizio Lombardi.

Il ricordo di Alessandro Borghi