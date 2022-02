Achille Lauro sogna l’Eurovision 2022 e si candida per San Marino. Proprio così, il cantante di “Domenica” è tra gli artisti in gara a “Una voce per San Marino”, il Contest che deciderà il nome del rappresentante della piccola Repubblica all’Eurovision Song Contest.

Achille Lauro dopo Sanremo 2022 punta all’Eurovision

Il trapper non si arrende. Achille Lauro dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2022 si candida a rappresentare la Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest 2022. Proprio così dopo la vittoria di Mahmood e Blanco, rappresentanti dell’Italia all’Eurovision, Lauro è pronto a giocarsi un’altra possibilità partecipando al Contest “Una voce per San Marino” in onda sull’emittente locale.

Si tratta di un competizione canora che vede partecipare diversi cantanti. Il vincitore sarà il rappresentante della Repubblica di San Marino per l’Eurovision. Una seconda importante possibilità per Lauro che potrebbe strappare così un biglietto di sola andata per la kermesse canora europea in programma a Maggio da Torino. La conferma della presenza di Lauro in gara è arrivata proprio in queste ore.

L’evento “Una Voce di San Marino” è previsto per il 19 febbraio 2022 presso il Teatro Nuova Dogana e potrà essere seguito anche su Rtv San Marino.

Una Voce di San Marino, artisti in gara per l’Eurovision 2022: non solo Lauro, ma anche Spagna e Scanu

Achille Lauro non è il solo artista italiano che ha scelto di candidarsi come rappresentante della Repubblica di San Marino per l’ESC. A sorpresa nella lista dei partecipanti ci sono altri nomi italianissimi come quello di Francesco Monte, Valerio Scanu, Ivana Spagna, Matteo Faustini.

A seguire la lista completa dei concorrenti in gara: Cristina Ramos (Spagna), Alessandro Coli e DJ Burak Yeter (Olanda), Tony Cicco & Deshedus e Alberto Fortis, Fabry & Labiuse Feat Miodio (Repubblica di San Marino).

Che vinca il migliore! Chissà che non possa essere proprio Lauro gareggiando così per San Marino!