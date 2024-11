Siglato l’accordo di separazione tra Fedez e Chiara Ferragni. Dopo diversi mesi la influencer e il rapper sono riusciti ad trovare un accordo di separazione che presto sarà depositato come precisato dai rispettivi avvocati.

Fedez e Chiara Ferragni hanno divorziato: arrivato l’accordo di separazione

«Dopo lunghe trattative, Chiara Ferragni e Fedez stanno firmando l’accordo di separazione e contestuale divorzio». A comunicarlo è stato l’avvocato Pompilia Rossi con Alessandro Simeone ed Andrea Pietrolucci, avvocati di Fedez, e l’avvocato Daniela Missaglia di Chiara Ferragni. In una nota diramata ai media e alla stampa si legge: «depositeremo a breve l’accordo di separazione che sarà omologato dal Tribunale di Milano che dopo sei mesi pronunzierà il divorzio, facendo cadere il sipario sulle vicende di una delle coppie più amate e chiacchierate degli ultimi anni».

Alla fine Chiara Ferragni e Fedez sono riusciti a trovare un accordo di separazione dopo l’annuncio della fine del matrimonio. L’accordo sarà poi omologato dal tribunale di Milano e si preannuncia come una intesa alla pari con i figli che potranno trascorrere lo stesso tempo sia con la mamma che con il papà. Non solo, i due concorreranno alle spese dei figli minori.

Chiara Ferragni e Fedez, il matrimonio è finito: ecco l’accordo di separazione

«Leone e Vittoria staranno con mamma e papà indicativamente per gli stessi periodi, durante i quali ciascun genitore provvederà al loro mantenimento. Fedez, come aveva lui stesso richiesto, pagherà direttamente e interamente, le scuole, le spese mediche e le spese per le attività sportive dei bambini» si legge nella nota degli avvocati.

Non solo, sempre nella nota si legge: «l’avvocato Pompilia Rossi con Alessandro Simeone ed Andrea Pietrolucci (per Fedez, ndr) e l’avv. Daniela Missaglia (per Ferragni, ndr) depositeranno a breve l’accordo di separazione poi omologato dal tribunale che dopo sei mesi pronunzierà il divorzio, facendo cadere il sipario sulle vicende di una delle coppie più amate e chiacchierate degli ultimi anni». Nessun assegno di mantenimento da parte di Fedez alla ex moglie Chiara Ferragni per i figli. Secondo gli avvocati la influencer ed imprenditrice digitale può occuparsi di ogni necessità dei figli considerando il patrimonio.

Per quanto concerne l’affidamento dei figli Leone e Vittoria Lucia Ferragni saranno affidati principalmente alla mamma. Nella nota si legge: «si precisa e chiarisce che l’accordo non prevede una ripartizione paritetica dei minori con entrambi i genitori, essendo questi collocati presso la madre in via prevalente».