L’ex agente Emily Byrne torna con una nuova missione da svolgere. Arriva Absentia 3 su Prime Video, terza stagione dell’avvincente serie thriller con protagonista Stana Katic, ex star di Castle. Avevamo lasciato Emily alle prese con il mistero intorno alla sua sparizione. Dopo gli eventi drammatici della seconda stagione, la donna si impegna per essere una buona madre per suo figlio Flynn, ma è costretta a tornare in azione quando un nuovo caso coinvolge la sua famiglia. Absentia 3 arriva sulla piattaforma Amazon Prime Video il 17 luglio con dieci episodi inediti.

Absentia 3 su Prime Video: la trama della terza stagione

Il fragile mondo di Emily Byrne sta per essere di nuovo stravolto quando un caso internazionale esplode vicino alla sua famiglia, la stessa che sta cercando di tenere insieme con tutte le sue forze. Così lei, insieme all’ex marito, l’agente speciale Nick Durand, devono intervenire sul posto. In questa nuova missione, la vita di Nick viene messa in pericolo.

Inizia quindi per Emily una corsa contro il tempo per salvare il suo ex marito ma finisce intrappolata in una cospirazione più grande di lei. Con L’FBI che si rifiuta di cedere alle sue insistenze per cercare Nick, Emily decide di agire da sola, finendo per confrontarsi con Colin Dawkins, l’uomo in grado di portarla dal suo ex marito. In tutto questo, Emily non sarà sola, ma verrà aiutata dalla sua mentore, l’agente dell’FBI Kincade. Insieme all’agente speciale Cal Isaac, la protagonista affronta un pericoloso viaggio lontano da Boston, rischiando tutto e imparando a fidarsi delle persone, ma anche a capire qual è il suo posto nel mondo.

Absentia 3: il cast e i personaggi della serie Tv

Nel cast di Absentia 3 ritroviamo Stana Katic nei panni dell’ex agente dell’FBI Emily Byrne; Patrick Heusinger interpreta Nick Durand; Neil Jackson nei panni di Jack Byrne, fratello di Emily; Natasha Little è Julianne Gunnarsen; Paul Freeman nei panni di Warren Byrne; Patrick McAuley è Flynn Durand, figlio di Emily e Nick; Matthew Le Nevez è Cal Isaac; Josette Simon è l’agente Rowena Kincade; e Christopher Colquhoun nel ruolo di Derek Crown. New entry Geoff Bell nel ruolo di Colin Dawkins.