A Testa Alta – Il coraggio di una donna è la nuova serie con protagonista Sabrina Ferilli. Scopriamo insieme la trama, il cast e quando andrà in onda in tv questa serie che parla di revenge porn.

A Testa Alta – Il coraggio di una donna: trama e quando in tv

Appuntamento da non perdere con una nuova fiction Mediaset, in tre puntate, che tratta un argomento molto delicato. A Testa Alta – Il coraggio di una donna andrà in onda mercoledì 7 gennaio 2026, in prima serata su Canale 5 alle ore 21.40.

Ma qual è la trama? Protagonista è Virginia Terzi (interpretata da Sabrina Ferilli) che di mestiere fa la preside di un liceo alle porte di Roma ed è ideatrice di ‘A Testa Alta‘, un progetto contro la dipendenza digitale. Un giorno però la sua vita viene stravolta quando in rete finisce un video intimo diffuso senza il suo consenso.

A non lasciarla sola è suo figlio 16enne Rocco (interpretato dall’attore Francesco Petit), grande appassionato di scacchi che è innamorato della compagna di classa Nina. La giovane però si trova intrappolata in una relazione tossica con Alex, figlio del sindaco. Anche la migliore amica di Virginia, la vicepreside Giulia (Maria Chiara Augenti) non la lascia sola insieme al professore di educazione fisica, Marco Colaianni.

Ad indagare su chi ha diffuso il video ci sarà Cecilia (l’attrice Gioia Spaziani), sorella di Virginia e ispettrice di polizia. Tra i sospettati c’è il marito Luigi, il costruttore Bodoni e la sua bella e giovane figlia, Elena.

Il cast della nuova serie con Sabrina Ferilli

A Testa Alta – Il coraggio di una donna è una coproduzione RTI – Banijay Studios Italy, Diretta da Giacomo Martelli e scritta da Mizio Curcio, Andrea Nobile, Nicoletta Senzacqua e Paolo Marchesini. Nel cast, oltre a Sabrina Ferilli (nel ruolo di Virginia Terzi), troviamo Francesco Petit (Rocco), Raniero Monaco Di Lapio (Marco Colaianni), Fabrizio Ferracane, Gioia Spaziani.

E ancora Maria Chiara Augenti (Giulia), Augusto Fornari (il sindaco Morrone), Lucia Balordi (Nina), Andrea Pittorino (Alex), Lorena Cacciatore (Elena) e Ninni Bruschetta (il costruttore Bodoni).