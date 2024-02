Le voci si rincorrevano da un po’ ma adesso se ne ha la certezza: tra gli ospiti di Sanremo 2024 ci sono anche i Jalisse. La conferma si è avuta nel corso di un collegamento tra Amadeus, sul palco dell’Ariston, e l’esterno, dove Fiorello era in compagnia proprio del duo canoro e di Beppe Vessicchio, pronto a dirigere la loro esibizione.

Una bella soddisfazione per i Jalisse, al secolo Fabio Ricci e Alessandra Drusian, che dopo l’inaspettata vittoria nel 1997 con la celeberrima Fiumi di parole, non sono più riusciti a partecipare alla kermesse. Vediamo cosa è successo.

I Jalisse a Sanremo 2024 dopo ben 27 rifiuti!

I Jalisse arrivarono sul podio al Festival di Sanremo 1997 e il brano presentato, Fiumi di parole, divenne un tormentone in testa alle hit per mesi e mesi. Poi arrivò il quarto posto all’Eurovision Song Contest, dopodiché…praticamente nulla. Un breve periodo di successo dunque, arrestatosi troppo presto, fino a far considerare il duo una delle tante meteore della musica italiana.

Eppure Fabio e Alessandra, coppia nella professione e anche nella vita, non si sono mai fermati. Hanno provato ogni anno a superare le selezioni per il Festival ma la risposta è stata sempre no, per ben 27 volte! Una delusione dopo l’altra che, però, non ha fermato i due coniugi/colleghi, da sempre grandi appassionati di musica e canto.

La rivincita

Fiumi di parole fu, all’epoca, un grande successo, ma le polemiche non mancarono. In particolare, il duo fu accusato di plagio. La canzone, ad alcuni, parve somigliare un po’ troppo a ‘Listen to Your Heart’ dei Roxette (1988).

In proposito e a difesa di entrambi, Ricci dichiarò che “Plagio si intende la copia di otto battute, nel nostro brano non ce n’era nemmeno una”. Ad ogni modo, per i Jalisse, sembra arrivato il momento della rivincita, al punto che sono tra gli ospiti speciali più attesi del corrente festival sanremese.