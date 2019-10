Raffaella Carrà e Renato Zero si attaccano al tram? Almeno a giudicare dai nuovo promo di A raccontare comincia tu, così pare. Il programma di Rai 3 si prepara a tornare in onda “prossimamente” e praticamente gli spot in circolazione sono già uno show.

A raccontare comincia tu, i promo con Raffaella Carrà e Renato Zero

Dopo i super ospiti della prima, pare che ad aprire la seconda edizione di A raccontare comincia tu, condotta ovviamente da Raffaella Carrà, sarà nientepopodimeno che Renato Zero.

L’annuncio arriva in questi giorni da parte di Rai3, con alcuni promo iconici che i telespettatori stanno osservando sul piccolo schermo Rai. Una sorta di spot – spettacolo che, di fatto, annunciano l’ospitata del “mitico” cantante romano de “Il cielo”.

“Mi sei venuta a prendere con una Ferrari su rotaia?“, chiede infatti Zero alla padrona di casa, che così gli risponde: “E certo! Il tram…“. “Mi piace l’idea! Come si dice a Roma? Attaccate ar tram!“, la simpatica contro-replica dell’artista.

In un secondo promo, inoltre, Zero è seduto sul tram insieme alla Carrà ed il divertente botta e risposta tra ospite e conduttrice non manca di certo. Pellone chiede “Se ti ti dico a raccontare comincia tu su Rai 3, tu cosa aggiungi?” ed il “Sorcino” numero uno così le risponde: “Perché non cominci tu?“.

A raccontare comincia tu, il 24 ottobre 2019 la prima puntata su Rai 3

Promo che, in sostanza, preannunciano ufficialmente il ritorno di A raccontare comincia tu in seconda serata su Rai 3 e dopo che, dallo scorso aprile in poi, nel suo programma Raffaella Carrà ha già avuto ospiti super come Maria De Filippi e Fiorello.

Stando a quanto si apprende, infatti, la prima puntata della nuova edizione del programma, prodotto da Rai e Ballandi Arts, andrà in onda il prossimo giovedì 24 ottobre 2019; salvo cambiamenti di programmazione, s’intende.

La trasmissione di interviste, racconti ed aneddotti inediti ritorna così sul piccolo schermo a breve e dopo un primo riscontro positivo di pubblico, con punte d’ascolto pari ad oltre 2 milioni di telespettatori medi.