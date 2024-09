A Quiet Place – Un posto tranquillo è un thriller del 2018, diretto e interpretato da John Krasinski, attualmente in tendenza su Paramount+. La storia è ambientata nel 2020, in un mondo post-apocalittico dove i pochi sopravvissuti devono affrontare la minaccia di creature letali che hanno preso il controllo della Terra. Questi esseri sono ciechi, ma possiedono un udito estremamente sviluppato, il che costringe gli umani a vivere nel silenzio più assoluto per evitare di essere individuati e uccisi. I protagonisti della storia sono i membri della famiglia Abbott: la madre Evelyn, il padre Lee e i figli Marcus e Regan, che cercano disperatamente di sfuggire ai mostri e di sopravvivere in un mondo dove il minimo rumore può segnare la loro fine.

A Quiet Place – Un posto tranquillo, la recensione del thriller adrenalinico

Terzo film diretto da John Krasinski, A Quiet Place è un thriller adrenalinico capace di trasmettere perfettamente la tensione, grazie a dialoghi ridotti al minimo e alla necessità dei protagonisti di non emettere alcun suono.

Questa sfida infatti si rivela tutt’altro che semplice, costringendo i personaggi a controllare paure, dolori ed emozioni, poiché qualsiasi rumore potrebbe condurli a una morte brutale e violenta. Imparare a sopravvivere attraverso astuti stratagemmi diventa quindi fondamentale.

Uno dei maggiori punti di forza del film è proprio la sua capacità di creare suspense e angoscia, coinvolgendo il pubblico in un costante stato di allerta, in attesa che un qualsiasi rumore possa attirare, in modo immediato e inesorabile, le terribili creature.

Oltre agli elementi horror e thriller, Krasinski ha voluto anche rappresentare l’importanza dei legami familiari, sottolineando la necessità di instaurare un rapporto sano con i propri figli ed evidenziando le difficoltà e le responsabilità del ruolo genitoriale, valori ulteriormente evidenziati dalla scelta di coinvolgere sua moglie, l’attrice Emily Blunt, che interpreta la sua consorte anche nel film.

Inoltre, all’uscita di A Quiet Place – Un posto tranquillo, Krasinski dichiarò che il film era una vera e propria lettera d’amore per le sue figlie, un omaggio alle preoccupazioni di un padre e alle promesse di un genitore, il cui scopo primario è proteggere i propri figli.

Non solo A Quiet Place- un posto tranquillo: gli altri due film

Il successo di A Quiet Place, che lo ha consacrato come uno degli horror più acclamati degli ultimi anni, ha dato il via a un sequel, A Quiet Place Part II, uscito nel 2020. Questo secondo capitolo riprende gli eventi dal punto in cui il primo film si era concluso e segue nuovamente la famiglia Abbott mentre lotta per sopravvivere. Qui, i protagonisti incontrano Emmett, un vecchio amico di Lee che, sebbene inizialmente riluttante, accoglie la famiglia nel suo bunker segreto. Nel film inoltre è maggiormente approfondito anche l’inizio dell’invasione degli alieni mostruosi attraverso alcuni flashback.

Nel giugno del 2024 è uscito anche un prequel, A Quiet Place: Giorno 1, diretto e scritto da Michael Sarnoski, con John Krasinski che passa al ruolo di produttore. Questo prequel esplora gli eventi che hanno portato al catastrofico scenario del primo film, raccontando l’inizio dell’apocalisse attraverso la storia della protagonista Samira.

Conclusioni

A Quiet Place – Un posto tranquillo si presenta come un survival movie avvincente e intrigante, dove rimanere in silenzio diventa l’unica regola imprescindibile per la sopravvivenza. Ogni scena è infatti permeata da un’ansia crescente, costruita attraverso un uso magistrale del suono e del silenzio, che amplifica la tensione e il coinvolgimento del pubblico. Krasinski riesce inoltre a esplorare la forza dei legami familiari, che funge da filo conduttore nella narrazione.

In conclusione A Quiet Place – Un posto tranquillo è un film da non perdere per gli amanti del genere e per coloro che cercano una visione intensa e carica di adrenalina, ed è capace di tenere incollati gli spettatori fino all’ultimo momento.