L’anteprima italiana di A Complete Unknown ha illuminato l’Auditorium di Roma, portando il biopic dedicato alla vita e alla musica di Bob Dylan davanti al pubblico italiano. Diretto da James Mangold, il film esplora un periodo cruciale della carriera del leggendario cantautore, con Timothée Chalamet come protagonista principale.

A Complete Unknown: film su Bob Dylan, un biopic intenso con grandi interpretazioni

Il film si distingue per la qualità delle interpretazioni e per la cura nella narrazione, anche se su 2 ore e 20 per la maggior parte del tempo è un lungo concerto dove mancano probabilmente degli approfondimenti narrativi.

Timothée Chalamet si dimostra fantastico nel ruolo, offrendo una performance accurata e coinvolgente anche dal punto di vista musicale. L’attore ha dichiarato di aver trascorso cinque anni a lavorare sulla voce per interpretare Dylan: “Non sembrava lavoro. Era come imitare il tuo cantante pop preferito in una stanza, ma farlo senza sosta. Ho avuto cinque anni e mezzo per lavorarci, quindi è stato un lavoro continuo, senza sosta. Non è stata davvero una scienza, era solo farlo ancora e ancora.”

Anche la regia di James Mangold merita attenzione, con un uso sapiente dei piani di ascolto, degli sguardi e dei silenzi che avvicinano il pubblico all’intimità dei protagonisti. Questo è particolarmente evidente nelle scene che raccontano il triangolo amoroso tra Bob, Sylvie (Elle Fanning) e Joan Baez (Monica Barbaro).

Gli attori offrono interpretazioni profonde e sfaccettate, trasmettendo tutta la complessità emotiva delle relazioni raccontate. Un ruolo fondamentale è quello di Edward Norton, che interpreta Pete Seeger. Norton dona al suo personaggio una grande forza morale, diventando una sorta di guida per Dylan in una fase critica della sua carriera e della sua vita.

Timothée Chalamet, il video sul red carpet: “La musica di Bob Dylan ha toccato ogni esperienza della vita”

Sul red carpet, Chalamet ai microfoni di SuperguidaTV ha riflettuto sull’impatto e l’eredità di Bob Dylan: “Assolutamente, spero che Dylan possa essere una buona influenza per le nuove generazioni. È il motivo per cui siamo stati in Italia, in Francia, e presto andremo in Giappone. La portata della sua musica è stata enorme. È davvero ispirante. Mi sento come se stessi cercando di diffondere il ‘vangelo’ della sua musica.”

Ha poi aggiunto sul messaggio che la musica di Dylan manda all’America di oggi in tempo di guerra: “Bob stesso si rifiutava di definire il suo lavoro, quindi non tenterò di definirlo per lui. Credo che il suo messaggio sia ciò che ciascuno di noi vuole che sia. Ci ha lasciato 55 album che coprono praticamente ogni esperienza della vita umana. Quindi ognuno può trovare il suo messaggio”.

James Mangold sull’ attualità di Dylan: “L’arte pone domande, non risposte”

Il regista James Mangold ha offerto una riflessione sulla musica e sull’arte di Bob Dylan: “Io non trasmetto messaggi e non credo che lo faccia neanche Bob. Credo che Bob faccia arte, e l’arte pone domande. La cosa più interessante è che siamo abituati a voler risposte, ma siamo noi a doverle trovare. Queste canzoni pongono domande davvero importanti, ma, come dice lui stesso, ‘The answer, my friend, is blowing in the wind.’ Non c’è una risposta. La risposta dovrete trovarla da soli.”

Mangold ha poi dedicato un ricordo a David Lynch, un maestro per chiunque si affacci al mondo del cinema: “David Lynch è stato una presenza potente e meravigliosa nel mondo del cinema, a livello globale, e credo che ci mancherà molto non poter vedere un’altra incredibile, surreale, onirica e inquietante visione di Lynch. È stato un punto di riferimento sin da quando ero al liceo. Purtroppo non ho mai avuto l’opportunità di conoscerlo, ma ho imparato da ogni suo film. So, da amici comuni, che era una presenza molto gentile e calorosa tra i cineasti.”

A Complete Unknown: un buon biopic con Chalamet che punta alla cinquina degli Oscar

A Complete Unknown* è un biopic ben costruito e accurato, capace di raccontare il periodo più iconico della carriera di Bob Dylan. Tuttavia, manca di quella spinta narrativa che compensa però con apprezzabili scelte registiche. La vera forza del film risiede nelle interpretazioni: Timothée Chalamet si impone come un candidato serio per la prossima corsa agli Oscar, mentre il cast di supporto – Elle Fanning, Monica Barbaro ed Edward Norton – arricchisce la pellicola di sfumature portando a comprendere meglio l’animo dell’artista e del suo modo di relazionarsi con il mondo. Pur non essendo un capolavoro, A Complete Unknown rimane un’opera meritevole, capace di celebrare un artista senza tempo e il suo impatto sulla cultura e sulla musica mondiale.