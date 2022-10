Nelle puntate di Beautiful in onda in questi giorni i fans hanno potuto ritrovare una delle interpreti storiche della soap, mentre per i Forrester sembra aver di nuovo preso forma uno dei peggiori incubi del passato. Stiamo parlando di lei, Sheila Carter, la donna che potrebbe tranquillamente ambire al triste titolo di signora più cattiva nella storia delle soap!

A riportarla nel quartiere di Los Angeles in cui negli anni passati aveva seminato terrore è stato il matrimonio di Steffy e Finn. Proprio nel giorno delle nozze tra la figlia di Ridge e il medico la donna è piombata in casa di Eric con una sconvolgente notizia: è lei la madre naturale dello sposo. Così – dopo aver causato tanto dolore alla famiglia Forrester in passato – adesso si ripresenta e scopriamo che è addirittura la suocera di Steffy.

Chi è Sheila Carter?

Quella che potremmo definire a ragione l’arcinemica dei Forrester ha fatto la sua prima apparizione nel 1990 nelle vicende di “Febbre d’Amore” per poi passare – due anni dopo – nel cast di Beautiful. Fin dalle sue prime apparizioni ne ha combinate di tutti i colori, e a fare le spese della sua cattiveria sono stati tutti coloro che hanno avuto a che fare con lei.

Dopo una lunga assenza oggi si ripresenta nella soap americana che da tempo appassiona migliaia di fans nella pausa pranzo, e il suo rientro segna lo sconvolgimento del matrimonio perfetto tra la rampolla di casa Forrester e il bel dottore, che fino a questo momento aveva conosciuto solo i suoi genitori adottivi Li e Jack Finnegan.

“Sono tua madre!” Con queste parole la perfida Sheila si presenta al dolcissimo dottor John “Finn” Finnegan, segnando così l’inizio di un nuovo incubo senza precedenti per la famiglia Forrester. Proprio così, perché noi sappiamo bene che la Carter non mancherà di sconvolgere di nuovo le loro vite.

Ma chi è davvero Sheila Carter? A questa domanda chi può rispondere, se non Kimberlin Brown, l’ex modella californiana che veste i panni della perfida Sheila fin dalla sua prima apparizione? Scopriamo allora quello che Kimberlin ha rivelato in un’intervista esclusiva al settimanale TV Sorrisi e Canzoni.

Kimberlin svela il suo rapporto con Sheila

Alla domanda “In che rapporti è con Sheila? Siete amiche, complici o semplici colleghe di lavoro?” Kimberlin Brown ha risposto che per lei è sostanzialmente una questione di lavoro, che spera possa proseguire ancora a lungo. L’attrice ha poi svelato di aver collaborato con Bill Bell – l’inventore di Beautiful – nella creazione del personaggio, e dei suggerimenti avuti da Bell che la spronava a fare di lei “tutto quanto fosse possibile, senza mai paura di sbagliare“.

Passando a vestire i panni di Sheila l’attrice ha poi continuato affermando che per la Carter Kimberlin rappresenta un’amica e una partner. D’altronde è proprio la forza della Brown a renderla così forte e temuta.

Ma come si entra in un personaggio così malvagio? Basta l’esperienza o bisogna pensare a qualcosa di terribile? L’attrice non esita a rispondere che è un po’ come tutte le cose: se sei felice, la tua felicità aumenta parlandone con gli altri, mentre se sei triste parlare ti intristisce ancora di più. Ecco – conclude Kimberlin – io faccio lo stesso, parlo dell’emozione che devo provare in quelle scene e lascio che cresca dentro di me!

Come è nata l’idea di far tornare Sheila nel cast di Beautiful? Kimberlin parla di fortunata coincidenza, seguita a un’intervista che lei ha rilasciato al canale australiano Network 10. Durante l’intervista il conduttore ha dichiarato che i fans australiani sognavano da tempo il ritorno di Sheila. L’attrice rivela di non sapere quale peso abbiano avuto queste affermazioni nella decisione di Bradley Bell, l’attuale produttore della soap americana. Sta di fatto che dopo pochi giorni il suo telefono ha squillato e lei si è ritrovata di nuovo a vestire i panni della super-cattiva nel mondo delle soap.

La stessa Brown non nasconde infatti la sua convinzione che Sheila possa essere considerata una delle più perfide donne nella storia delle telenovelas, e ammette che sono davvero poche quelle che potrebbero tenergli testa. Tra queste pone Annie Wilkes, il

personaggio interpretato da Kathy Bates in “Misery non deve morire”, ricordando la scena in cui la donna dimostrò di volere così tanto bene al suo scrittore del cuore da non esitare a rompergli le gambe per tenerlo con sé!

Sheila, un personaggio caro al pubblico

Eppure qualcosa di buono c’è anche in Sheila, anche se sembra nascosto in profondità. La Carter è una donna tutto sommato leale, capace di voler bene, che desidera solo essere accettata e amata dalle persone che le stanno a cuore, come tantissime altre persone che ci circondano. Questo spiega perché, nonostante tutto, continua a ricevere l’affetto del pubblico.

Dopo queste affermazioni Kimberlin torna a indossare i panni di Sheila, per rivelare che una delle cose più terribili che ha fatto in passato è stato il rapimento di un bambino e il tentativo di farlo passare per suo figlio. Le proteste del pubblico per quel gesto convinsero la casa di produzione a tenerla lontana dal set per un paio di settimane. Ma la perfida Sheila è pronta a sorprenderci con qualcosa di peggio, e c’è da scommettere che nel suo mirino si troverà Steffy, la rampolla di casa Forrester destinata a diventare il suo incubo peggiore.

Ne vedremo delle belle, questo è sicuro: la guerra tra Sheila e la nuora è appena iniziata! Per rimanere aggiornati sulle prossime vicende continuate a seguirci sui canali social.