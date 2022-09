Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 1° al 7 ottobre 2022 ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo a uno dei momenti più attesi: il matrimonio tra Steffy e Finn. Hope è la damigella della sposa e i festeggiamenti si svolgono in un’atmosfera idilliaca, finché qualcosa – o per meglio dire qualcuno – arriva a rovinare la festa. Volete sapere di chi si tratta? Scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 1° al 7 ottobre 2022

Ridge si è mostrato felicissimo nell’apprendere che sua figlia intende convolare a nozze con Finn, e anche Li e Jack – i genitori del medico – fanno un’ottima impressione alla famiglia Forrester. Niente sembra così ostacolare quell’unione che inizia in un’atmosfera rilassata e idilliaca.

Steffy chiede a Hope di essere la sua damigella d’onore e l’ex rivale accetta con gioia. Più tardi la Logan e Liam si interrogano sull’identità dei veri genitori di Finn, senza immaginare che a breve la loro domanda troverà una risposta.

L’unica delusa dalla cerimonia pare essere Quinn, che a casa di Carter è pensierosa e infastidita per non essere stata invitata alle nozze che si stanno svolgendo in casa sua.

Tutti sono riuniti a casa di Eric per festeggiare il matrimonio tra Finn e Steffy. Tra gli invitati ci sono anche Pam e Paris, mentre il fatto che Steffy abbia chiesto a Hope di essere la sua damigella dimostra che il clima si è ormai disteso anche tra loro.

La festa di matrimonio procede magnificamente nella commozione dei presenti: tutti appaiono felici e rilassati, ignari di ciò che sta per accadere. Solo Jack è a conoscenza di qualcosa che di lì a poco potrebbe davvero sconvolgere gli animi.

Anticipazioni italiane Beautiful, sorpresa di matrimonio per Finn

Un regalo inatteso sta per essere fatto allo sposo. Nella dependance della villa è nascosta Sheila Carter – la madre naturale del giovane medico – in attesa che la festa arrivi al culmine per fare a tutti gli invitati (e allo sposo) una grande sorpresa. Finn non ha mai saputo chi fosse la sua vera madre, e ritrovarsela davanti proprio nel giorno delle sue nozze gli appare come uno dei regali più belli.

Felice per quella scoperta corre a informare Steffy. Finn è ansioso di presentare la sua vera madre a tutta la famiglia ignaro di ciò che lei rappresenti per i Forrester.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane

Finn non può certo sapere che proprio Sheila è stata in passato una spina nel fianco per molti componenti della sua nuova famiglia, e annuncia a tutti i presenti che la Carter è la sua madre biologica. Le reazioni non tardano ad arrivare, e Steffy è la prima a rimanere sconvolta da questa notizia.

Così, se da un lato la dark lady è elettrizzata all’idea di essersi imparentata con la famiglia Forrester, dall’altro Steffy appare preoccupata dai nuovi inevitabili scontri che si troverà ad affrontare con la suocera. Sheila sembra essere così riuscita a realizzare il suo sogno e vedere avverata la sua ossessione per i Forrester, ma Steffy sembra tutt’altro che disposta a lasciare che lei rientri a portare scompiglio nella loro vita. La battaglia tra Sheila e Steffy riprende, ed è ancora presto per dire se ci saranno vincitori e vinti.

Per sapere qualcosa in più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

