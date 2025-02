Max Giusti è pronto a condurre ‘99 da battere‘. Il nuovo quiz game della Rai arriva in Italia dopo il grande successo dell’estero. Scopriamo insieme in cosa consiste e quando andrà in onda.

99 da battere: al via il nuovo quiz game con Max Giusti

La Rai punta tutto su un nuovo quiz game dal titolo ‘99 da battere‘. A condurlo ci sarà Max Giusti, al timone per tanti anni di Affari Tuoi, che ora prova a conquistare i telespettatori con un programma divertente e coinvolgente. La prima puntata di ’99 da battere’ andrà in onda da lunedì 10 febbraio alle 21.20, su Rai 2.

Ma come funziona ’99 da battere’? Si tratta di un quiz game che ricorda un po’ il meccanismo di Squid Game: a vincere sarà infatti un solo concorrente che dovrà battere i 99 sfidanti per portarsi a casa un ricco montepremi. In totale infatti partecipano 100 concorrenti, tra i 18 e i 98 anni, che verranno coinvolti in una serie di sfide di ogni tipo: giochi divertenti, originali e a volte assurdi. L’obiettivo è quello di non arrivare ultimi in ogni gioco, altrimenti si viene eliminati. Il vincitore, l’unico concorrente rimasto dopo la serie di sfide, si porterà a casa 99 mila euro. Mille euro per ogni concorrente eliminato.

Numero puntate e curiosità sui giochi

In totale saranno sei le puntate di ‘99 da battere‘, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Tra i giochi presenti ci sono: montare la panna in modo che capovolgendola non cada; trovare la porta di uscita dello studio bendati; sciogliere un cubo di ghiaccio che contiene un fischietto da far poi suonare; posizionare il proprio telefono su un tavolo e sperare che nessuno chiami.

I giochi potranno essere singoli, da affrontare a coppie o a squadre. Tutte le sfide si svolgeranno in uno studio che sarà allestito come un’arena in cui sono presenti dei megafoni. Una voce annuncerà, di volta in volta, le sfide da affrontare e le regole che caratterizzano ogni gioco. Non mancherà il racconto delle storie dei concorrenti che vede alcuni di loro legati da rapporti di parentela, sentimentali o di amicizia.