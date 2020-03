8 marzo Festa della donna, la programmazione della Rai ricordare le conquiste sociali e politiche delle donne e la lotta contro discriminazioni e violenze. Una giornata speciale che coinvolte tutte le reti dell’azienda di Viale Mazzini, ma anche le testate e il mondo del web per celebrare la Giornata Internazionale della Donna.

Festa delle donne 2020: la programmazione Rai

Domenica 8 marzo 2020 si festeggia la Giornata Internazionale della Donna e per l’occasione la Rai ha pensato bene di dedicare una speciale programmazione televisiva. Sin dalle prime ore del mattino si comincia su Rai1 con “Uno Mattina in Famiglia” seguito dal programma “A Sua Immagine“. Non mancheranno poi sulla prima rete diretta da Stefano Coletta omaggi al mondo delle donne anche durante il talk show di successo “Domenica In” condotto da Mara Venier e nel programma “Da noi…a ruota libera” di Francesca Fialdini.

Appuntamento poi in prima serata con la puntata finale de “La vita promessa 2“, la fiction campione d’ascolti con Luisa Ranieri. A seguire alle ore 23.40 lo Speciale Tg1 interamente riservato all’argomento.

Festa delle donne, cosa vedere sulle reti Rai

Su Rai2, invece, la donna viene celebrata a partire dalle ore 8.15 con “Protestantesimo” seguito da “Sulla Via di Damasco” che ricorda il centenario della nascita di Chiara Lubich. Gli appuntanti proseguono con “Settimana Ventura” di Simona Ventura e con “Che tempo che fa ” condotto da Fabio Fazio. Anche Rai3 si colora di rosa con “Il Kilimangiaro“, mentre in prima serata il film “Suffragette” seguito alle ore 00.15 da “La casa siamo tutte”.

Le donne sono celebrate anche su Rai Movie con una serie di film da non perdere: a cominciare da “Risate di gioia” tratto dai racconti di Alberto Moravia, “Va’ dove ti porta il cuore,” di Cristina Comencini, “Two Mothers“, “La duchessa“.

Ricordiamo che, per tutta la settimana, è stato trasmesso su tutte le reti Rai la Campagna di raccolta fondi – sostenuta da Responsabilità Sociale Rai- promossa dall’Associazione We World, finalizzata a contrastare la violenza sulle donne.