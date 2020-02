Eccoci arrivati alle anticipazioni di Domenica In arrivata alla sua venticinquesima puntata. Quali ospiti interverranno nel pomeriggio domenicale di Mara Venier? Scopriamolo assieme.

Anticipazioni Domenica In del 1° marzo 2020, varietà diretto e condotto da Mara Venier

Come prima cosa una bella sorpresa a Vincenzo Mollica giornalista storico della Rai a cui l’azienda tributa una vera e propria festa (con tanto di filmato di Adriano Celentano) per il suo congedo dall’azienda.

Mollica è andato in pensione e non lo vedremo più sugli schermi di Viale Mazzini. L’uomo è anche ammalato da tempo per cui una scelta quasi obbligata.

Domenica In anticipazioni: ancora spazio per la musica dal Festival di Sanremo

Sulle frequenze della prima rete della tv pubblica andrà in onda la 25°puntata del varietà condotto da Mara Venier. Oltre a Mollica negli studi Fabrizio Frizzi in Roma ci sarà ancora spazio per la musica che arriva direttamente dal Festival di Sanremo. In studio:

Marco Masini,

Michele Zarrillo,

Le Vibrazioni.

I cantanti canteranno il loro pezzo sanremese e poi saranno intervistati da Mara Venier.

Spazio al Teatro con Rascel a Domenica In

Dal registro canoro si passa a quello teatrale: ospiti in studio gli attori, Giuditta Saltarini con il figlio Cesare Rascel per parlare anche e soprattutto di Renato Rascel.

Renato Rascel, nome d'arte di Renato Ranucci (Torino, 27 aprile 1912 – Roma, 2 gennaio 1991), è stato un attore, comico, cantautore e ballerino italiano.

Emergenza coronavirus

Inoltre ospite di Zia Mara il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora per parlare del mondo dello sport. Non mancheranno riflessioni su quello che sta succedendo in merito all’emergenza coronavirus e a tutti gli eventi sportivi che sono stati annullati.