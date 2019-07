Focus Tv celebra il 50° anniversario del primo uomo sulla Luna con lo speciale “Moon Domination”, una quattro giorni di eventi e documentari dedicato ad una della tappe più importanti della storia dell’uomo.

Moon Domination: 50 anni sbarco sulla Luna su Focus Tv

Anche la rete tematica free Mediaset diretta da Marco Costa celebra l’allunaggio dell’Apollo 11 del 20 luglio 1969. A distanza di 50 anni dallo sbarco sulla Luna, tutte le reti ricordano uno dei momenti più importanti della storia dell’uomo con la messa in onda di una serie di documentari e film dedicato a questo evento che ha cambiato le nostre vite.

Moon Domination è il nome dell’evento in quattro serate in partenza da giovedì 18 luglio alle ore 21.25 su Focus Tv. Quattro serate di eventi dedicati allo sbarco sulla Luna, la spedizione condotta dalla NASA e fortemente voluta dal 25 maggio del 1961 di far arrivare un uomo sulla Luna dai presidenti americani in primis Kennedy e poi Eisenhower.

Un’impresa realizzata il 20 luglio 1969 con la spedizione Apollo 11 e con lo sbarco di Armstrong e Aldrin sulla superficie lunare. Una data indimenticabile che ha tenuto incollati tutto il mondo alla tv. “Un piccolo passo per l’uomo, un grande passo per l’umanità” è la frase pronunciata da Armstrong primo uomo a camminare sulla superficie lunare.

Per l’occasione Focus festeggia questo importante anniversario con una serie di documentari e speciali in onda da giovedì 18 a domenica 21 luglio. Ecco la programmazione completa.

Moon Domination, la programmazione di Focus TV

giovedì 18 luglio 2019

ore 21.15: “ Il giorno in cui camminammo sulla Luna “, introdotto da Massimo Polidoro;

“, introdotto da Massimo Polidoro; ore 22.10: “ Luna: ci siamo andati davvero? “, con Polidoro e Paolo Attivissimo;

“, con Polidoro e Paolo Attivissimo; ore 23.15: al via maratona di documentari dedicati alla Luna e alla sua conquista.

venerdì 19 luglio 2019

ore 21.15: “ Luna: domande & risposte “, di Luigi Bignami, con astronomi e astrofisici degli osservatori di Brera, Padova e Roma;

“, di Luigi Bignami, con astronomi e astrofisici degli osservatori di Brera, Padova e Roma; ore 22.30, “Dalla Terra alla Luna: la prima volta dell’Apollo 8“, documentario in prima visione assoluta.

sabato 20 luglio 2019

ore 17.45: “ Missione Beyond: Luca Parmitano verso lo Spazio “, diretta del lancio della Soyuz, che porterà Luca Parmitano sulla ISS in veste di Comandante, con Luigi Bignami, il Tenente Colonnello Walter Villadei, cosmonauta in attesa della prima missione, e Franco Fenoglio, uno dei super-ingegneri che in Alenia stanno già lavorando alla futura ISS;

“, diretta del lancio della Soyuz, che porterà Luca Parmitano sulla ISS in veste di Comandante, con Luigi Bignami, il Tenente Colonnello Walter Villadei, cosmonauta in attesa della prima missione, e Franco Fenoglio, uno dei super-ingegneri che in Alenia stanno già lavorando alla futura ISS; ore 21.15: “ Space Colonies “, tre documentari dedicati alla colonizzazione di Luna e Marte;

“, tre documentari dedicati alla colonizzazione di Luna e Marte; ore 00.15: “ Luca Parmitano: una passione oltre i confini “, documentario inedito su vita e carriera di Parmitano;

“, documentario inedito su vita e carriera di Parmitano; ore 01.00: riproposizione di «Missione Beyond: Luca Parmitano verso lo Spazio».

Domenica 21 luglio 2019