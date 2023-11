3 Days to Kill è un movimentato thriller con toni action, drammatici e sentimentali che ha per protagonista un ispirato (e sempre bellissimo) Kevin Kostner. Una pellicola adrenalinica, concitata e mai monotona, ironica e a tratti surreale, capace di tenere alta l’attenzione dello spettatore fino alla fine, quando un colpo di scena inaspettato rischia di spiazzarlo. Se amate il genere segnatevi la data e l’ora in cui vederlo: va in onda il 27 Novembre in prima serata su Italia Uno.

Siccome a volte anche le trame più inverosimili affondano le radici in vicende reali, potrebbe sorgere in voi la curiosità di sapere se il film racconta una storia vera, almeno in parte, oppure no. Come sempre ve lo diciamo noi.

3 Days to Kill: la trama in breve e il cast

Prima di scoprire se 3 Days to Kill è tratto o meno da una storia vera, vediamo qual è la trama e chi sono i membri del cast.

Dal momento in cui scopre di essere affetto da una malattia incurabile, l’agente della Cia Ethan Renner decide di ritirarsi a vita privata e di fare di tutto per recuperare il rapporto con la figlia Zoey. A cambiare le carte in tavola però, un giorno compare la misteriosa Vivi Delay. La giovane donna propone ad Ethan un’ultima missione in cambio di una medicina sperimentale che potrebbe guarirlo e lui accetta.

Per quanto riguarda il cast, accanto a Kevin Kostner recitano anche, fra gli altri, Amber Heard, Hailee Steinfeld, Connie Nielsen, Scott Burn eRichard Sammel.

Il film è tratto da una storia vera?

E torniamo alla domanda iniziale: 3 Days to Kill è tratto, o almeno ispirato, ad una storia vera? Ebbene, la risposta è no. La pellicola è la trasposizione cinematografica di un racconto di Luc Besson.

Il regista, non a caso, è anche il produttore e lo sceneggiatore di 3 Days to Kill, al quale non manca di conferire il proprio inconfondibile ed ineguagliabile tocco da maestro.