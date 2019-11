Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada sono pronti per la prima puntata di “20 anni che siamo italiani“, lo show trasmesso da venerdì in prima serata su Rai1. Ecco gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda, questa sera venerdì 29 novembre 2019.

20 anni che siamo italiani: il debutto di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada su Rai1

Al via da venerdì 29 novembre 2019 alle ore 21.25 “20 anni che siamo italiani“, lo show co-condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada nella prima serata di Raiuno. Tre puntata speciali in cui il cantautore napoletano e l’attrice e modella di origini spagnole festeggiano il loro anniversario artistico. Per D’Alessio, infatti, trascorsi 20 anni dal primo grande exploit nazionale al Festival di Sanremo con il brano “Non dirgli mai”. Per la Incontrada, invece, sono 20 anni che è arrivata nel nostro Paese dove ha saputo, con talento e dedizione, a costruirsi una carriera importante e degna di nota.

Tre puntate all’insegna della musica, dello spettacolo e del divertimento che vedranno Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada condividere il palcoscenico raccontando al pubblico di Rai1 come sia cambiata la loro vita in questi 20 anni. Non solo, i due artisti si soffermeranno anche su come è cambiato il nostro Paese in questi anni puntando l’attenzione su usanze, modi e gusti.

20 anni che siamo italiani, ospiti prima puntata

Nella prima puntata del debutto di venerdì 29 novembre 2019, Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada potranno contare sulla presenza di grandissimi ospiti del panorama musicale ed artistico italiano. A cominciare dalla grande Gianna Nannini che ha da poco pubblicato il nuovo disco di inediti “La differenze”, gli attori Claudio Amendola e Marco Giallini, l’attrice Laura Chiatti.

E ancora: Amadeus, il futuro conduttore e direttore artistico di Sanremo 2020, Giorgio Panariello, Mika, Fiorella Mannoia, Raphael Gualazzi, Sergio Cammariere, Morgan e Luché.

Tutti gli artisti saranno accompagnati da un’orchestra composta da 26 elementi e diretta da Adriano Pennino. Il pubblico da casa potrà partecipare e commentare in diretta lo show con l’hashtag #20AnniCheSiamoItaliani, ciascuno ricordando sui social i propri ultimi vent’anni.