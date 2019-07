È in corso in questi giorni il Giffoni Film Festival, manifestazione cinematografica per bambini e ragazzi che si svolge ogni anno nel mese di luglio. Tra gli attori presenti al festival quest’oggi è arrivato anche Stefano Accorsi. Il famosissimo attore ha parlato di 1994 serie tv e di The New Pope, serie televisive trasmesse entrambe su Sky Atlantic.

1994 serie tv, Leonardo Notte ci sarà?

I fan di 1994 serie tv non vedono l’ora di divorare la terza stagione della serie televisiva in onda su Sky Atlantic. La serie tv con protagonista Stefano Accorsi andrà in onda a partire da settembre 2019, come vi avevamo rivelato in anteprima.

Leonardo Notte, personaggio principale e interpretato da Stefano Accorsi, ci sarà anche nel terzo ed ultimo capitolo della serie televisiva. Nell’ultima puntata di 1993, Notte è stato colpito da un proiettile e giace unanime al suolo. Oggi, però, Accorsi ha svelato alcune anticipazioni riguardo il suo personaggio in 1994.

Innanzitutto possiamo dire che è vivo. Cambierà? Mah, cambiare totalmente lo stile di un personaggio così non è possibile. Notte diventa, ma lo era già… un personaggio ‘liberatorio’.

Stefano Accorsi ci sarà in The New Pope?

Stefano Accordi è stato confermato per 1994, ma arrivano brutte notizie per “The New Pope“, altra serie televisiva in onda sui canali Sky. L’attore, infatti, durante il Giffoni Film Festival, ha dichiarato: “C’è stato un rimaneggiamento dei copioni“. L’attore ha lasciato intendere, dunque, che non sarà presente nella nuova stagione della serie televisiva di Paolo Sorrentino.

Presto Accorsi sarà nuovamente al cinema con “La Dea Fortuna”, diretto ancora una volta da Ferzan Ozpetek. Il film racconta di una coppia di omosessuali in crisi la cui routine viene stravolta all’improvviso dall’arrivo di due bambini. Il cast sarà completato da Edoardo Leo, Filippo Nigro, Jasmine Trinca e Serra Yilmaz. Una pellicola da non perdere per una storia, un cast ed un regista eccezionali.