Cresce l’attesa per “1994“, l’ultimo capitolo della serie tv con protagonista Stefano Accorsi. Oggi in anteprima vogliamo svelarvi quando ci sarà l’uscita della terza ed ultima stagione della serie televisiva in onda su Sky Atlantic. 1994 serie tv andrà in onda a partire da settembre 2019. La data esatta non la conosciamo ancora, ma sarà un autunno ricco di novità per i fan della serie televisiva.

1994 serie tv: le anticipazioni

Seguendo la linea narrativa delle prime due stagioni, 1994 racconterà quanto avvenuto in quell’anno. Il tema principale, dunque, della serie tv in onda su Sky sarà l’ascesa di Silvio Berlusconi. L’ex premier è apparso già nella precedente stagione, ma in 1994 serie tv sarà il protagonista assoluto.

In una recente intervista, lo sceneggiatore Fabbri ha dichiarato: “Ci siamo resi conto che è stata un’epoca molto viva, incasinatissima certo, ma oltre che di tragedie e di misteri, piena di speranza, cosa che invece manca oggi. Si sentiva nell’aria la chance di una rivoluzione”. Le due precedenti stagioni hanno avuto un gran successo non solo in Italia e 1994 potrebbe addirittura bissare i risultati degli anni scorsi. L’attesa cresce e i fan dovranno attendere fino a settembre per l’uscita della serie tv 1994.

1994 serie tv cast: Stefano Accorsi sempre protagonista

Quale sarà il cast della serie tv 1994? Il protagonista sarà come sempre Stefano Accorsi nei panni di Leonardo Notte, il pubblicitario che si è tuffato nella politica scommettendo su Silvio Berlusconi. Confermata anche Miriam Leone, l’ex Miss Italia è salita al successo proprio grazie alla serie televisiva in onda su Sky.

Anche nella terza ed ultima stagione, l’attrice vestirà i panni di Veronica Castello. Saranno confermati anche Guido Caprino nelle vesti di politico leghista e Antonio Gerardi, che interpreta il ruolo dell’ex magistrato Antonio Di Pietro. Al momento questi sono i volti confermati per la nuova stagione della serie televisiva.