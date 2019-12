100 di questo giorno è l’attesa novità di Rete 4, prevista in access prime time da oggi, lunedì 9 dicembre 2019. Il nuovo programma è atteso in palinsesto a partire dalle ore 20.00 alle 20.30 circa di stasera e ripercorre la storia televisiva di Mediaset. Lo fa con spezzoni di trasmissioni del passato – rigorosamente ripescate dall’archivio del “Biscione” – e con l’intenzione di far tornare indietro nel tempo i telespettatori di Canale 5, ReteQuattro e Italia 1, anche fino agli anni ’80 e agli esordi di Fininvest.

100 di questo giorno su Rete 4: il programma della prima puntata di stasera, lunedì 9 dicembre 2019

Nella prima puntata di 100 di questo giorno, in onda stasera prima del talk show con Barbara Palombelli, la nuova trasmissione di Rete 4 omaggia alcuni degli show proposti da Mediaset il 9 dicembre dei vari anni; da qui il titolo scelto per il programma, ispirato al famoso detto e augurio “100 di questi giorni”.

Com’è ovvio che sia, però, non sono esattamente 100 i titoli ripercorsi ogni sera, dal lunedì al venerdì, in questo nuovo spettacolo televisivo in stile Techetechete’. Soltanto 15, infatti, i frammenti tv su cui è ricaduta la scelta della Direzione Intrattenimento RTI, almeno per questo primo appuntamento:

Resto Umile World Show (nel 2011 Checco Zalone con Albano);

Funari News (nel 1993 Gianfranco Funari parla dei terremotati di Ercolano);

Così fan tutte (un estratto del 2011 con Alessia Marcuzzi, relativo provino e Debora Villa);

Tg5 (nel 1992 il notiziario racconta il rapporto tra Carlo e Diana);

Ciao Darwin (nel 2000 Luca Laurenti ed Eva Henger sono protagonisti di un siparietto);

Maurizio Costanzo Show (nel 2009, in occasione dei 25 anni del programma, Andrea Camilleri si confessa su donne e Commissario Montalbano);

Studio 5 (nel 1986 un’introduzione sul tema dell’etilometro);

Maurizio Costanzo (nel 2009 il conduttore e giornalista saluta e ringrazia per i 25 anni del Maurizio Costanzo Show).

Rete 4, come cambia il palinsesto: Tempesta d’amore si sdoppia e va in onda prima e dopo il Tg 4

Prima ancora della primissima puntata di 100 di questo giorno, da questa sera, 9 dicembre 2019, su Rete 4 cambia anche il palinsesto, più nel dettaglio la programmazione che precede il Tg4, con la soap opera Tempesta d’amore che si sdoppia: la prima parte della puntata va in onda nel nuovo orario, compreso tra le ore 18.30 e le 19.00; la seconda, invece, viene trasmessa dalle ore 19.40 alle 20.00 circa, subito dopo il notiziario del canale, di recente anch’esso opportunamente rinnovato con la nuova conduzione di Giuseppe Brindisi. Confermato, per il resto, l’appuntamento in diretta con Stasera Italia e tutti gli altri programmi pomeridiani e serali, così come vanno in onda durante la settimana.