Zucchero Fornaciari festeggia 70 anni e per l’occasione Rai3 lo celebra con un documentario evento. Un vita in musica, tra blues, amici celebri e radici emiliane: questo e tanto altro nel documentario “Zucchero – Sugar Fornaciari” trasmesso in esclusiva in prima serata su Rai3.

Zucchero Fornaciari 70 anni: su Rai3 il documentario evento

Oggi, giovedì 25 settembre 2025, giorno del 70esimo compleanno di Zucchero Fornaciari, la Rai celebra il re del blues con un documentario evento trasmesso dalle ore 21.20 in prima serata su Rai3. 70 anni di blues, anima e polvere di stelle per il cantautore raccontato nel documentario “Zucchero – Sugar Fornaciari” diretto da Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano. Attenzione, non si tratta di un semplice biopic, ma è un racconto intimo e spettacolare che intreccia l’uomo e l’artista.

La carriera di Zucchero è partita dalla provincia emiliana portandolo a diventare il bluesman capace di conquistare i palchi più prestigiosi del mondo. Le sue canzoni sono diventate la colonna sonora per milioni di persone. Un viaggio intenso tra vita privata, palchi internazionali e archivi segreti. Accanto alla voce graffiata del bluesman, ci sono anche un coro di amici e colleghi che raccontano il “lato Sugar” dell’artista. Tra questi: Bono, Sting, Brian May, Paul Young, Andrea Bocelli, Guccini, De Gregori fino a Roberto Baggio, fan e compagno di vita fuori dal palco.

🔵 Auguri a #Zucchero. Adelmo Fornaciari spegne oggi 70 candeline, festeggiando sul palco per il settimo dei suoi 12 show all’Arena di Verona. In contemporanea, su @RaiTre, andrà in onda in prima visione il documentario ''Zucchero – Sugar Fornaciari'' pic.twitter.com/gl2TYUH5x7 — Rai Radio1 (@Radio1Rai) September 25, 2025

Zucchero Fornaciari Sugar: da “Senza una donna” a “Diamante”

Il documentario Zucchero – Sugar Fornaciari è il ritratto di un uomo autentico, geniale e contraddittorio, fragile e potente, capace di commuovere e incendiare platee. Un artista che non si è mai nascosto, anzi si è sempre raccontato nelle sue canzoni diventate degli evergreen in Italia e nel mondo. Da “Senza una donna” a “Diamante”, passando per “Donne” presentata al Festival di Sanremo, la carriera di Zucchero è straordinaria. Il documentario ripercorre i grandi successi del cantante, ma va oltre la cronaca musicale. Ci accompagna dietro le quinte, nei camerini, tra ricordi d’infanzia e immagini inedite.

Un tuffo nei momenti che hanno segnato la sua carriera e la sua vita, fino all’ultimo trionfale World Wild Tour, con tappe ovunque, da Londra a New York, passando per Tokyo e Buenos Aires. Un appuntamento imperdibile per chi ama la musica e per tutti i suoi fan: una vera e propria festa collettiva che attraversa quattro decenni di canzoni che hanno fatto ballare, sognare e commuovere intere generazioni.