Essere invisibili è il vero super potere: Zero è la nuova serie originale Netflix composta da otto episodi creata da Antonio Dikele Distefano e liberamente ispirata al suo libro “Non ho mai avuto la mia età”, edito da Mondadori. Protagonista è un ragazzo timido abituato da sempre a sentirsi invisibile. Il suo straordinario super potere prende il sopravvento quando incontra un gruppo di amici pronti a tutto pur di salvare il proprio quartiere. Potranno farcela solo restando uniti. Zero è la storia di un amore, del desiderio di inseguire i propri sogni e della forza dell’amicizia. Tra le canzoni della colonna sonora c’è il brano “64 barra di Paura” di Marracash prodotto da Marz. Prodotta da Fabula Pictures con la partecipazione di Red Joint Film, la serie è disponibile su Netflix dal 21 aprile.

Zero su Netflix: la trama della serie tv

Omar è un ragazzo di Milano, timido e riservato, che fa il rider per guadagnarsi da vivere. Non sa di possedere uno straordinario superpotere, quello di diventare invisibile, che scoprirà mentre è in fuga da un bullo. Omar non un supereroe, ma un eroe moderno che impara a conoscere i suoi poteri quando nel momento di maggior difficoltà. Quando il Barrio, il quartiere della periferia milanese da dove voleva scappare, si trova in pericolo, Omar dovrà indossare gli scomodi panni di eroe riluttante, e, nella sua avventura, scoprirà l’amicizia di Sharif, Inno, Momo e Sara. E forse troverà anche l’amore.

Zero su Netflix: il cast e i personaggi della serie tv

Il cast è composto da giovani attori italiani, alcuni semi-esordienti: Giuseppe Dave Seke interpreta il protagonista, Zero/Omar; Haroun Fall è l’ex bullo Sharif; Beatrice Grannò interpreta Anna, ragazza di cui Omar si innamora; Richard Dylan Magon è Momo, uno dei ragazzi del quartiere che fa amicizia con Omar; Daniela Scattolin è Sara, sorella di Momo; Madior Fall interpreta Inno; Virgina Diop è Awa; Alex Van Damme è Thierno; Frank Crudele è Sandokan; Giordano de Plano interpreta Ricci; Ashai Lombardo Arop è Marieme; Roberta Mattei è la misteriosa La Vergine; Miguel Gobbo Diaz interpreta Rico; e Livio Kone è Honey.