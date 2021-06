Zelig sbarca su Amazon Prime Video. E’ disponibili on demand per gli abbonati Prime Video il nuovissimo canale “Zelig Tv” interamente dedicato alla risata tutta italiana con la presenza dei comici che hanno fatto la storia del programma.

Zelig Tv, il canale con i comici storici su Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Channels si arricchisce di un nuovo canale. Si tratta di Zelig Tv, il canale on demand che si presenta come lo specchio digitale dell’attività creativa e artistica che da ben 35 anni ha fatto il successo dello storico locale di cabaret milanese. Un canale interamente dedicato alla risata italiana con la partecipazione di comici storici e non che hanno fatto la storia prima del locale di cabaret e poi del programma di Canale 5. Show, factual, talk show e tanto altro in questo nuovissimo canale on demand che offre agli abbonati Prime Video un catalogo davvero ricco di format tutti non da perde.

Qualche esempio? A cominciare da Zelig Time, lo show condotto da Federico Basso e Davide Paniate con la presenza di alcuni dei comici più conosciuti, ma anche nuovi talenti. Non solo, tra i programmi anche il comedy show “Fantastico Credici“, il road show “People from” e le divertentissime interviste di “Love Stories e Stars” presentate da Giancarlo Bozzo, direttore artistico e fondatore con Gino e Michele dello storico locale di cabaret milanese.

Zelig Tv approda in streaming su Prime Video

Ma non finisce qui, visto che l’offerta in digitale di Zelig Tv strizza l’occhio anche agli amanti dello sport e dell’arte con due talk show del tutto nuovi: “Bar Spot” e “L’arte di vivere“.

Mauro Torrente, Business Development Director di Zelig Media è al settimo cielo per questa importantissima collaborazione con il servizio di video on demand offerto da Amazon.com:

Siamo entusiasti di questa nuova collaborazione con un partner così prestigioso come Amazon Prime Video. Una collaborazione che darà ancora più visibilità al nostro brand e che consolida il ruolo di Zelig Media come uno dai players più importanti nell’ambito del fun entertainment in Italia.

Il director di Zelig Media ha anche aggiunto che durante il 2021 e il 2022, il canale sarà ulteriormente arricchito con l’inserimento di nuovi programmi, ma anche il lancio di produzioni originali pensate apposta per questo canale!

Che dire con Zelig Tv la risata è a portata di telecomando!