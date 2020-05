Torna Zelig. E di per sé già questa è una notizia. Uno dei programmi storici di Mediaset, almeno per ora non più in onda su Canale 5, ritorna sul web grazie ad una speciale versione messa in piedi in tempi di Coronavirus. Ma chi c’è nel cast della Covid Edition? Qual è la storica coppia di presentatori che ritroviamo al timone dell’evento?

Zelig Covid Edition, comici nel cast

A svelare l’elenco di nomi arruolati nel cast di Zelig Covid Edition ci ha pensato Claudio Bisio. Dopo la comune conduzione in tv dal 2004 al 2010, sarà lui a presentare ufficialmente l’attesa maratona benefica insieme a Vanessa Incontrada.

Intervistato dal “Corriere della Sera”, il conduttore del divertente programma di Canale 5 ha confermato la presenza di molti comici noti: interverranno con vari numeri da casa, contribuendo così alla raccolta fondi per i lavoratori dello spettacolo in difficoltà.

Parliamo di: Marco Della Noce (con la sua Ferrari); Dario Vergassola (con le interviste alle ragazze); Ale e Franz; il Mago Forest; Enrico Bertolino (in versione muratore bergamasco); Geppi Cucciari; Lella Costa; Paolo Cevoli (col suo “assessore”); Riccardo Manera (nei panni di un attualissimo virologo).

Ci sarà anche Christian De Sica, che di Zelig ha condotto l’ultima edizione “Event” finora realizzata per il Biscione, ma Bisio si è soffermato soprattutto su una delle coppie comiche lanciate dal popolare show tv:

“…Katia e Valeria – ha fatto sapere l’attore di tanti film e di recente anche giudice a Italia’s got talent – hanno detto sì separatamente e io ho detto: riuniamo la loro coppia che si è sciolta 10 anni fa“.

Zelig Covid Edition, presentatori e come vederlo in streaming

Claudio Bisio condurrà Zelig Covid Edition dal locale di cabaret di Milano, con Vanessa Incontrada in collegamento da Follonica e con l’evento che si potrà vedere in diretta streaming sulla piattaforma online www.natlive.it.

Dalle ore 18.00 di sabato 30 maggio 2020, dopo l’introduzione dei presentatori, spazio ai contributi video dei 300 artisti che hanno aderito all’iniziativa e, successivamente, anche allo spettacolo live vero e proprio, previsto dalle 21.00 e fino a dopo la mezzanotte.

Insomma: che questa speciale edizione anti virus sia preludio di un ritorno in tv di Zelig? Chissà. Allo stesso Bisio l’idea sembra non dispiacere, magari – perché no, aggiungiamo noi – di nuovo su Canale 5 e di nuovo al fianco di Vanessa Incontrada.

“Il 30 maggio – ha così commentato il presentatore – c’è anche la speranza che rinasca qualcosa, il bisogno di capire se siamo ancora capaci, se c’è la voglia di stare insieme. Sarebbe bello riprendere a 63 anni…“