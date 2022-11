Stasera, mercoledì 23 novembre, su Canale 5, andrà in onda la terza puntata della nuova stagione di Zelig, programma condotto dalla ormai consolidata coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Scopriamo quali sono gli ospiti che saliranno sul palco. Ecco di seguito le anticipazioni della terza puntata.

Le anticipazioni della terza puntata di Zelig, in onda questa sera, mercoledì 23 novembre a partire dalle ore 21:48 su Canale 5, rivelano che non mancheranno come al solito momenti davvero esilaranti. In particolar modo, vedremo che saliranno sul palco alcuni comici nuovi, che sicuramente daranno luogo a simpatici botta e risposta con i conduttori. Ecco di seguito il cast di comici della terza puntata.

I comici e i personaggi della seconda puntata di Zelig 2022

Tra gli assi della comicità che si avvicendano in scena ritroviamo questa sera sul palco di Zelig, tra gli altri: Anna Maria Barbera, Ale e Franz, Antonio Ornano, Davide Calgaro, Ippolita Baldini, Max Angioni, Mister Forest, Nuzzo e Di Biase, Vincenzo Albano.

In attesa dell’annunciato speciale natalizio, mercoledì 30 novembre va in onda “Zelig, mai visti, svisti e rivisti”, una puntata speciale che condensa il meglio di questa edizione e, in più, offre diversi momenti inediti.

Zelig: la storia

In principio era “Zelig – Facciamo Cabaret“. Era il 1997 e Zelig più che un titolo era il locale di viale Monza dove dal 1986 la comicità sfornava i suoi migliori talenti. All’epoca i passaggi televisivi erano in seconda serata e su Italia 1. In pochi anni Zelig sarebbe però diventato un marchio di fabbrica capace di riempire platee enormi come il Teatro degli Arcimboldi e garantire audience fra i 3 e i 4 milioni di spettatori (guadagnando il prime time e la rete ammiraglia Canale 5).

Per la settima volta la “palestra della comicità“ italiana torna ora live nel gran teatro della Bicocca ancora una volta affidato alla conduzione e alla complicità di Claudio Bisio (primo a presentarlo nel 1997) e Vanessa Incontrada, probabilmente la più affiatata delle sue partner sul palco. «È un pezzo della mia vita», ha raccontato spesso Bisio che ha voluto per questa nuova edizione.

Ecco di seguito il video con le anticipazioni della terza puntata