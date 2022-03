Volodymyr Zelensky lo abbiamo conosciuto in queste ultime settimane a causa del conflitto con la Russia. Zelensky è l’attuale Premier dell’Ucraina coinvolta in queste ultime settimane con un conflitto – ancora in corso – con la Russia di Putin. Ma chi è Volodymyr Zelensky? Prima di diventare Presidente dell’Ucraina, l’uomo era un attore. Scopriamo nel dettaglio qualcosa su di lui e sulla serie tv che lo vede protagonista, che arriverà anche in Italia.

Servant Of The People serie tv con Zelensky arriva anche in Italia su La7 che ne ha comprato i diritti

Andata in onda dal 2015 al 2019, Servant Of the People è una serie tv che ha come protagonista l’attuale Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky che prima di approdare alla vita politica era un brillante attore.

Votato al secondo turno con un voto che è stato un vero e proprio plebiscito – oltre il 73% della popolazione – aveva tra gli impegni politici annunciati in campagna elettorale, quello di risolvere il dissidio con la Russia. Alla luce dei fatti attuali, il tentativo è miseramente fallito.

Ma prima di approdare alla vita politica Zelensky era un brillante attore e showman. Nella serie tv, Servant Of The People presta il volto ad un carismatico professore che sarebbe poi diventato Presidente dell’Ucraina. Un dato profetico non c’è dubbio, vista la carica che ricopre attualmente Zelensky.

Ora che gli occhi del mondo sono puntati su di lui, si scopre che non solo ha vinto l’edizione Ucraina di Ballando con le Stelle, ma è stato anche protagonista di una serie tv che approderà presto anche in Italia su La7.

La7 ha acquisito i diritti di “Servant of The People”, la serie che vede protagonista Volodymyr Zelensky, trasmessa in Ucraina tra il 2015 e il 2019, prima che l’attore venisse eletto presidente dell’Ucraina.

Arriva su @La7tv Servant of the people by @ZelenskyyUa La nascita di un leader nella fiction e nella realtà. pic.twitter.com/eX7XVfFB1l — Andrea Salerno (@SalernoSal) March 18, 2022

Ovviamente, le ricerche streaming della serie Servant Of The People sono schizzate alle stelle tanto che venti paesi in tutto il mondo – tra cui anche l’Italia – hanno già acquistato i diritti per la messa in onda della serie, fra cui l’America che caricherà il tutto sulla piattaforma Netflix. Il titolo originale della serie è Sluha Narodu, che tradotto è servitore del popolo.