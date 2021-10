You 3, uscita e trama della terza stagione di Netflix

L’attesa è finita. Da venerdì 15 ottobre 2021 arrivano su Netflix i nuovissimi episodi di YOU 3 , la terza stagione della serie creata da Greg Berlanti con protagonista Penn Badgley, il Dan di Gossip Girl, nei panni del folle Joe. Cosa succederà questa volta? Se nella prima stagione abbiamo visto il protagonista concentrarsi su Beck e nella seconda su Love, la terza stagione si preannuncia “fottutamente folle” come ha anticipato la creatrice Sera Gamble.

Non solo, la creatrice di questa pazzesca serie TV disponibile su Netflix ha anticipato che le interpretazioni dei protagonisti sono “follemente buone”. La follia è il filo precursore della serie come ha anticipato proprio la creatrice rivelando in esclusiva:

La posta in gioco è piuttosto alta. Ci sono così tante domande sulla madre di Love, su ciò che sa realmente sui suoi figli. Abbiamo scritto quel finale sperando di avere l’opportunità di raccontare più storie, perché siamo davvero entusiasti degli input dati.

Nella terza stagione Joe, diventato padre di un bambino nato dall’amore con Love, dovrà vedersela con una donna enigmatica intravista nel finale della seconda stagione.

SINOSSI e TRAMA della Serie : “Joe e Love, ora sposati e con un bambino, si sono trasferiti in un sobborgo della California del Nord, dove sono circondati da imprenditori tecnologici privilegiati, mamme blogger critiche e biohacker famosi sui social. Joe è impegnato nel suo nuovo ruolo di marito e padre, ma teme l’impulsività letale di Love. E poi c’è il suo cuore. Davvero la donna che ha cercato per tutto questo tempo vive proprio accanto a lui? Scappare da una gabbia in un seminterrato è una cosa. Ma la prigione di un matrimonio perfetto con una donna saggia che conosce i tuoi trucchi… beh questa si dimostrerà una fuga molto più complicata”.

You 3, il cast della serie tv di Netflix

Nel cast della terza stagione di YOU 3 ritroviamo Penn Badgley nei panni di Joe e Victoria Pedretti in quelli di Love. Non mancheranno però nuovi personaggi tra cui: Tati Gabrielle (Marienne), Shalita Grant (Sherry), Michaela McManus (Natalie), Dylan Arnold (Theo), Chris O’Shea, Christopher Sean.

E ancora: Travis Van Winkle, Ben Menhl, Scott Speedman, Shannon Chan-Kent e tanti altri.