Tutto pronto per il secondo appuntamento con il Yoga Radio Estate 2025, l’evento musicale dell’estate prodotto da Radio Bruno e trasmesso in prima serata su Italia 1. Ecco gli ospiti, la scaletta e i cantanti protagonisti della seconda puntata di stasera, martedì 19 agosto 2025.

Yoga Radio Estate 2025 su Italia 1: presentatori e artisti della seconda puntata

Stasera, martedì 19 agosto 2025, dalle ore 21.25, va in onda la seconda puntata del Yoga Radio Estate, l’evento musicale dell’estate prodotto da Radio Bruno. La musica torna protagonista in prima serata su Italia 1 con un nuovo format live che ha catalizzato l’attenzione del pubblico televisivo. Un secondo appuntamento che si preannuncia imperdibile con la conduzione affidata all’inedita coppia di presentatori: Rebecca Staffelli e Stefano Corti. Non solo, ad accompagnarli in questa avventura c’è anche lo speaker Enzo Ferrari.

Un trio speciale chiamato a presentare il secondo appuntamento dell’evento musicale del Yoga Radio Estate trasmesso dalla magica cornice della piazza di Reggio Emilia. Come sempre sul palcoscenico ritroveremo i cantanti protagonisti dell’estate 2025. Spazio alle canzoni – tormentone che stanno facendo cantare e ballare il pubblico italiano e che hanno conquistato le classifiche streaming e la hit parade! Curiosi di scoprire tutti i nomi dei cantanti ospiti e protagonisti della seconda puntata?

Yoga Radio Estate 2025, scaletta e artisti del 19 agosto 2025

La musica torna protagonista con il Yoga Radio Estate 2025 in prima serata su Italia 1 con la seconda puntata. Sul palcoscenico allestito nella piazza di Reggio Emilia un cast d’eccezione con tutti i cantanti protagonisti dell’estate musicale.

Ecco la scaletta della seconda puntata del Yoga Radio Estate:

Alex Wyse

Arianna

Boomdabash

Gabry Ponte

Il Pagante

Luk3

Nina Zilli e i Finley

Orietta Berti, Fabio Rovazzi e Fuckyourclique

Petit

Settembre

Tananai

The Kolors

Tiromancino

Wille Peyote

Yoga Radio Estate 2025: dove vederlo in tv e streaming

Quando e dove vedere Yoga Radio Estate in tv e streaming? Per chi avesse perso la prima puntata dell’evento musicale dell’estate firmato da Radio Bruno ricordiamo che la messa in onda è il martedì in prima serata su Italia 1. Non solo, l’evento musicale è disponibile anche online e in modalità streaming live e on demand sulla sulla piattaforma Mediaset Infinity.

L’appuntamento con il Yoga Radio Estate 2025 è per martedì 26 agosto 2025 in prima serata su Italia 1!