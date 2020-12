Yearly Departed su Prime Video: trama e cast dello show comico

Cosa c’è di meglio di uno show leggere e simpatico per salutare il 2020? Sulla piattaforma di Amazon Prime Video arriva Yearly Departed, uno speciale comico con cui il servizio saluterà quest’anno, caratterizzato dalla pandemia di Covid-19, insieme ai suoi utenti. Si tratta di un ironico memorial che raccoglie una serie di elogi funebri al 2020. Al timone dello spettacolo, una squadra di comiche che parlerà di tutto ciò che abbiamo “perso” negli ultimi mesi dell’anno. Lo show, della durata di un’ora è condotto da Phoebe Robinson e disponibile su Prime Video il 30 dicembre.

Yearly Departed: la trama dello show di Amazon

Lo spettacolo è descritto come un elogio funebre al 2020. Dopo un lungo periodo passato tra Coronavirus, vespe killer e banana bread, Yearly Departed darà all’anno corrente il giusto addio che si merita da parte di alcune delle donne più divertenti al mondo.

La lineup tutta al femminile è composta da Rachel Brosnahan (protagonista della serie The Marvelous Mrs. Maisel), Ziwe (Book of Ziwe), Tiffany Haddish (Girls Trip), Patti Harrison (Shrill), Natasha Leggero (Another Period), Natasha Rothwell (Insecure) e Sarah Silverman (I Love You, America).

La regia è affidata alla nominata agli Emmy Linda Mendoza (Tiffany Haddish Presents: They Ready). Lo show è prodotto dagli Amazon Studios e dalla compagnia Done + Dusted.

Yearly Departed: le dichiarazioni delle protagoniste

“Sono pronta a dare fuoco al 2020 come se stessi facendo un barbecue a una riunione di famiglia. Scherzi a parte, il mondo è stressato e confuso, quindi sono onorata di aiutare a distogliere la mente di tutti dalla pesantezza generale con una commedia”, ha dichiarato la Robinson.

“Non riesco a immaginare un modo migliore per dire addio a questo anno incredibilmente terribile come dare l’ultima parola ad alcune delle donne più divertenti del mondo. Sono grata ai nostri partner di Amazon Prime Video, We The Women, Bess Kalb e Done + Dusted per aver dato vita al nostro funerale e aver dato a tutti noi l’opportunità di guarire collettivamente attraverso le risate”, ha concluso invece la Brosnahan.