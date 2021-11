Il film “Yara” incentrato sull’omicidio Gambirasio approda in tv. Dopo aver conquistato e scalato la classifica dei film più visti su Netflix, la pellicola diretta da Marco Tullio Giordana e prodotta da Mediaset-TaoDue arriva su Canale 5.

Yara, il film in chiaro su Canale 5

E’ ufficiale: il film “Yara”, incentrato sulla ricostruzione dell’omicidio Gambirasio, sarà presto visibile anche in chiaro su Canale 5. La pellicola, disponibile dal 5 novembre su Netflix, ha riscosso un tale successo da spingere Mediaset ad inserirlo anche nel palinsesto tv. Il film, diretto da Marco Tullio Giordana e prodotto da Mediaset-TaoDue, è un successo internazionale. La pellicola, infatti, pur non essendo in lingue inglese ha scalato la classifica del film più visti sulla piattaforma streaming leader mondiale nella distribuzione via internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento.

Dopo l’anteprima nelle sale cinematografiche e il debutto in streaming su Netflix, è arrivato il momento di trasmettere questo film – racconto in televisione per tutto il pubblico italiano. La rete scelta per la messa in onda in chiaro è Canale 5. Al momento però non sappiamo fornirvi una data certa, ma possiamo dirvi che una volta trasmesso sull’ammiraglia Mediaset il film sarà poi disponibile anche on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Yara, la trama del film

Il film “Yara” diretto da Marco Tullio Giordana ricostruisce il terribile omicidio della giovane tredicenne di Brembate di Sopra, in provincia di Bergamo. E’ il 26 novembre del 2010: la tredicenne si è recata in un centro sportivo vicino casa per studiare danza ritmica. Dopo la lezione lascia la palestra e si incammina verso casa, ma sparisce nel nulla. Cominciano le ricerche, ma della 13enne di Brembate non c’è alcun traccia. Intanto il caso diventa mediatico: il nome di Yara è su tutte le prime pagine dei giornali ed è argomento di programmi televisivi.

Nessuna pista e nessun indagato. Le indagini dopo un anno e mezzo portano ad una tragica scoperta: Yara è stata uccisa. Il corpo senza vita della giovane ragazza viene rinvenuto il 26 febbraio del 2011. L’autopsia sul cadavere della giovane ragazza rivela la presenza di un frammento di DNA sconosciuto. Iniziano le ricerche e tutta la comunità si ritrova coinvolta per cercare la verità su questo atroce delitto. Dopo mesi di indagini tutti gli indizi conducono ad un sospettato: Massimo Bossetti. Il 12 ottobre 2018 Massimo Giuseppe Bossetti viene condannato all’ergastolo come unico colpevole.

Yara, il cast del film