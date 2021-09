X Factor sta per tornare sugli schermi di Sky Uno. Il talent show quest’anno avrà due assolute novità: la prima è che al timone del programma non c’è più Alessandro Cattelan (dopo 10 anni di conduzione) ma la new entry Ludovico Tersigni. La seconda è che i quattro giudici possono comporre le proprie squadre a piacimento (solisti o band, senza limiti di età o sesso). Ma vediamo di sapere di più.

X Factor 2021: un nuovo conduttore e la giuria del talent show di Sky Uno

Come vi abbiamo già detto al timone del talent, quest’anno c’è Ludovico Tersigni. Attore di lungo corso nonostante la giovane età – 26 anni – ha recitato al cinema per registi come Diego Bianchi, Gabriele Muccino e Andrea Molaioli, ed è stato protagonista in tv delle serie “Tutto può succedere” (Rai1), “Skam Italia” e “Summertime” (Netflix).

X Factor 2021: i Giudici del Talent Show condotto da Ludovico Tersigni

Per quanto riguarda la giuria, sarà composta da:

Mika,

Manuel Agnelli,

Emma Marrone,

Hell Raton.

Per Mika e Manuel Agnelli, si tratterà della quinta edizione come giudici mentre per Emma e Hell Raton, si tratterà della seconda.

X Factor 2021: quando va in onda?

La quindicesima edizione di X Factor andrà in onda su Sky Uno (e in replica in chiaro su TV8) a partire dal 16 settembre 2021, in prima serata. Il talent show è visibile anche in streaming, sui servizi Sky Go e NOW.

Il numero delle Puntate

La quindicesima edizione, tra Audition, Bootcamp, Home Visit e Live Show, dovrebbe essere composta da 13 puntate.

Abolizione delle Categorie e Meccanismo di XFactor

La nuova edizione del talent musicale di Sky, prodotto da Fremantle, ha quest’anno come vi abbiamo già detto una grossa novità: l’abolizione delle categorie. Quindi non più la suddivisione per sesso o età ma i giudici potranno formare le proprie squadre scegliendo solisti e band a prescindere dall’età.

In una prima fase ci sono le Audition al termine delle quali verranno scelti i 48 concorrenti più meritevoli. Questi quindi, proseguiranno il loro percorso ai Bootcamp: per potere andare ancora più avanti, occorreranno almeno 3 sì da parte dei giudici. Durante i Bootcamp, assisteremo ad un’ulteriore scrematura dei concorrenti che andranno agli Home Visit, al termine dei quali usciranno i 3 talenti di ogni squadra, per un totale di 12 concorrenti.

I giudici avranno una sola regola da seguire: scegliere obbligatoriamente un solista e una band. Dopo gli Home Visit, inizieranno i Live Show.

X Factor 2021: Vincitore e promo del programma